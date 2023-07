Hazaribagh: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मौत से पहले हुआ था पत्नी से विवाद; परिवार में पसरा मातम

हजारीबाग में दारू थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडकूरी पंचायत के घाघरा में घाघरा नदी श्मशान घाट के समीप शुक्रवार को आम के पेड़ के टहनी से लटका एक युवा का शव मिला। शव की पहचान घाघरा निवासी 27 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि संदीप कुमार की दो शादियां हुई थी। आठ वर्ष पूर्व हुई पहली शादी से उसे कोई बच्चा नहीं था।

पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मौत से पहले हुआ था पत्नी से विवाद; परिवार में पसरा मातम

संवाद सूत्र, दारू/हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग में दारू थाना क्षेत्र अंतर्गत मेडकूरी पंचायत के घाघरा में घाघरा नदी श्मशान घाट के समीप शुक्रवार को आम के पेड़ के टहनी से लटका एक युवा का शव मिला। शव की पहचान घाघरा निवासी 27 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि संदीप कुमार की दो शादियां हुई थी। आठ वर्ष पूर्व हुई पहली शादी से उसे कोई बच्चा नहीं था। दूसरी शादी 2 वर्ष पूर्व अपने गांव की लड़की से ही हुई थी। इसके बाद भी कोई संतान नहीं हुई। पति-पत्नी के बीच हुई थी कहा-सुनी मृतक के पड़ोसी मंटू मेहता ने बताया कि गुरुवार दिन 10 बजे से ही संदीप घर से बाहर है। वह एवं उसकी दूसरी पत्नी मकई के बारी में काम कर रहीं थीं, जिसमें दोनों के बीच कुछ कहा-सुनी हुई, उसके बाद से ही वह गायब था। घर नहीं आने पर जब हम लोग शुक्रवार की सुबह खोजबीन करने लगे तो देखा कि घाघरा नदी के समीप आम के पेड़ से एक शव लटका है। पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा शव आसपास के लोग और दारू थाने को इसकी सूचना दी। मौके पर दारू थाना पहुंचकर शव को नीचे उतारा और शव की पहचान करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। दारू थाने के एसआई रंजीत कुमार ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा मुझे आम के पेड़ से लटके हुए शव कि सूचना मिली। सूचना पाते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और शव को पेड़ से नीचे उतारा। शव के गर्दन में दुपट्टा लगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट बताया जा सकता है कि यह हत्या है या आत्महत्या ।

