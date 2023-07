Hazaribagh Crime: चरही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्क्रैप से लदा ट्रक किया जब्त, मामला दर्ज

हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के एनएच 33 पर चरही पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान एक छह चक्का वाहन को जब्त किया गया। वाहन और उसके मालिक पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए चरही थाना कांड संख्या 51/23 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वाहन को पुलिस अपने कब्जे में कर एनएच पर एक होटल के पास खड़ा कर दिया है।

चरही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्क्रैप से लदा ट्रक किया जब्त, मामला दर्ज

संवाद सूत्र, चरही/हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के एनएच 33 पर चरही पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान एक छह चक्का वाहन को जब्त किया गया। चरही पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रामगढ़ की तरफ से हजारीबाग की ओर जा रहे वाहन संख्या डब्ल्यू बी 55 डी 4564 में अवैध रूप से स्क्रैप लदा हुआ है। सनि बैजनाथ मेहता दल-बल के साथ सूचना के आधार पर एनएच पर उक्त नंबर की वाहन को पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। वाहन चालक पुलिस द्वारा लगाई गई चेकिंग को समझकर वाहन को चेकिंग स्थल से पहले ही खड़ा कर भाग गया। बोकारो नदी के पास खड़े वाहन को देख तलाशी ली। पुलिस किसी के आने का इंतजार भी की, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। उक्त 709 छह चक्का स्क्रैप लदे वाहन को पुलिस अपने कब्जे में कर एनएच पर एक होटल के पास खड़ा कर दिया है। साथ ही वाहन और उसके मालिक पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए चरही थाना कांड संख्या 51/23 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। ज्ञात हो कि थाना क्षेत्र में कई जगह कबाड़ी के दुकान संचालित हो रही हैं, जहां पर क्षेत्र में चोरी के लोहे और कबाड़ की सामग्रियां खरीदी जाती है। सीसीएल के विभिन्न परियोजनाओं में लोहे की चोरी की घटनाएं हमेशा होती हैं। चोरी और कबाड़ की सामग्रियों की बिक्री कबाड़ी की कारोबार करने वाले संचालक के हाथों बेची भी जाती है।

Edited By: Yashodhan Sharma