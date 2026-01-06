Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ...और धड़ाधड़ बंद होने लगे अवैध नर्सिंग होम एवं क्लीनिक, Hazaribagh जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

    By Vikash Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:04 PM (IST)

    हजारीबाग के कटकमसांडी में प्रशासन ने अवैध नर्सिंग होम और क्लीनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त जांच टीम के पहुंचते ही कई संचालक शटर गिराकर और स ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अवैध नर्सिंग होम को तत्काल सील कर दिया गया।

    संवाद सूत्र, कटकमसांडी (हजारीबाग)।  थाना क्षेत्र में अवैध और फर्जी तरीके से संचालित नर्सिंग होम एवं क्लीनिकों के खिलाफ प्रशासन ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त जांच टीम के क्षेत्र में पहुंचते ही फर्जी नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया।

    कई संचालक आनन-फानन में शटर गिराकर और साइन बोर्ड हटाकर फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान एक अवैध नर्सिंग होम को तत्काल सील कर दिया गया, जबकि दर्जनों अन्य संस्थान प्रशासन के रडार पर आ गए हैं।

    यह कार्रवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटकमसांडी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के निर्देश पर गठित जांच टीम द्वारा की गई है। टीम जैसे ही कटकमसांडी रेलवे क्रॉसिंग रोड पहुंची, वहां पहले से संचालित एवी हास्पिटल में अफरा-तफरी मच गई।

    आवश्यक निबंधन और अन्य जरूरी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जाने पर टीम ने मौके पर ही उक्त नर्सिंग होम को सील कर दिया। इसके बाद जांच टीम जब आगे बढ़ी तो ग्लोबल हास्पिटल के नाम से संचालित एक अन्य नर्सिंग होम का संचालक भी क्लीनिक छोड़कर फरार हो गया।

    पहचान छिपाने के उद्देश्य से कई संचालकों ने अपने-अपने क्लीनिकों के साइन बोर्ड उखाड़कर हटा दिए। इससे स्पष्ट हो गया कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना निबंधन और निर्धारित मानकों के नर्सिंग होम व क्लीनिक संचालित किए जा रहे थे।

    जांच में अधिकतर संस्थान मानकों पर खरे नहीं उतरे

    संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व मजिस्ट्रेट सह अंचलाधिकारी अनिल कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. भूषण राणा और थाना प्रभारी शिवम कुमार गुप्ता ने किया। जांच के दौरान डॉक्टरों की शैक्षणिक डिग्री, अस्पताल निबंधन प्रमाण पत्र, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मियों से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की गई, जिसमें अधिकतर संस्थान मानकों पर खरे नहीं उतरे।

    प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. भूषण राणा और अंचलाधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले से प्राप्त निर्देश के आलोक में यह अभियान चलाया जा रहा है। नियमों के विरुद्ध संचालित किसी भी नर्सिंग होम या क्लीनिक संचालकों को बख्शा नहीं जाएगा। फरार संचालकों के संस्थान को भी शीघ्र सील किया जाएगा।

    प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और क्लीनिकों में खलबली मची हुई है। आम लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर प्रभावी रोक लगेगी।