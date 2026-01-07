बैंक व बीसी प्वाइंट की बड़ी लापरवाही उजागर, दूसरे के आधार से लिंक कर दिया खाता,फिर क्या हुआ...पढ़ें पूरी स्टोरी

Language
    By Sunil Shrivastava Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:49 PM (IST)

    बरकट्ठा की महिला कुंती देवी, पति राजेश शर्मा के बचत खाते से बिना अंगूठा लगाए 58,600 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई।

    संवाद सूत्र, बरकट्ठा (हजारीबाग)। थाना क्षेत्र में बैंकिंग सिस्टम की गंभीर लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्राम परबत्ता निवासी गृहिणी कुंती देवी, पति राजेश शर्मा के बचत खाते से बिना अंगूठा लगाए 58,600 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई।

    इस घटना के बाद पिछले तीन दिनों से पीड़िता और उसका परिवार बैंक का चक्कर काटने को मजबूर हैं। पीड़िता के अनुसार वह न तो कभी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बरकट्ठा शाखा गई और न ही किसी बीसी प्वाइंट पर अंगूठा लगाया।

    छह बार में निकाली गई राशि

    इसके बावजूद उनके बचत खाता संख्या 22022175597 से आधार आधारित प्रणाली के जरिए पांच बार 10-10 हजार रुपये और एक बार 8,600 रुपये की निकासी कर ली गई। निकासी बरकट्ठा ग्रामीण बैंक के बीसी प्वाइंट (कोड आइजीएसआरजी4059) से की गई।

    मामले की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने पूर्व मुखिया बसंत साव और समाजसेवी दर्शन सोनी को अपनी आपबीती बताई। जब बीसी संचालक पंचम पांडे से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उक्त खाते से आधार आधारित भुगतान के जरिए 58 हजार रुपये निकाले गए हैं।

    इसके बाद जब पीड़िता बैंक पहुंची और शाखा प्रबंधक मो. अफजल खां से मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि कुंती देवी के खाते में किसी अन्य व्यक्ति का आधार नंबर लिंक हो गया है। इसी कारण फूलों देवी नामक महिला द्वारा यह राशि निकाल ली गई।

    प्रबंधक ने कहा-दूसरे बैंक के मर्जर के दौरान हुईं तकनीकी गड़बड़ियां 

    शाखा प्रबंधक ने बताया कि दूसरे बैंक के मर्जर के दौरान इस तरह की तकनीकी गड़बड़ियां सामने आई थीं, लेकिन इस प्रकार की निकासी का यह पहला मामला है।

    प्रबंधक ने पीड़िता को आश्वस्त किया कि अवैध रूप से निकाली गई राशि की रिकवरी करा ली जाएगी और पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

    मौके पर बालकी यादव, रामेश्वर यादव, महेश मंडल, दीपक सोनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग की।