हजारीबाग में 82 साल से अधूरा हवाई अड्डे का सपना, 2019 में हुआ था शिलान्यास; 39 एकड़ जमीन आज भी बेकार

विनय कुशवाहा, हजारीबाग। हजारीबाग में हवाई अड्डा निर्माण का सपना 82 वर्ष बाद भी अधूरा है। वर्ष 1944 में नगवां गांव में हवाई अड्डा बनाने की पहल शुरू हुई थी।

इसके लिए ग्रामीणों की करीब 39 एकड़ जमीन लिए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 1954 में भूमि अधिग्रहण को लेकर कई रैयतों को नोटिस दिया गया और मुआवजा देने की बात कही गई। ग्रामीणों का दावा है कि कई रैयतों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है।

विडंबना यह है कि जिस जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया हवाई अड्डा बनाने के लिए शुरू हुई थी, वह करीब आठ दशक बाद भी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकी। जमीन का उपयोग खेती के लिए भी नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान में अधिकांश हिस्सा गाय-बकरियों के चरने तक सीमित है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इतने वर्षों तक जमीन पर खेती होती तो संबंधित परिवारों को लाखों-करोड़ों रुपये की आय हो सकती थी। 2019 में फिर जगी थी उम्मीद, सात साल बाद भी काम नहीं वर्ष 2019 में हवाई अड्डा निर्माण को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री सह हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने उपलब्ध भूमि पर हवाई अड्डा निर्माण का शिलान्यास किया था।

शिलान्यास के बाद स्थानीय लोगों, कारोबारियों और होटल संचालकों को लगा कि अब वर्षों पुराना सपना जल्द पूरा होगा। लेकिन सात वर्ष गुजरने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। यहां तक कि निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ पाई है।

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होटल-कारोबारियों ने बढ़ाया कारोबार, उम्मीद रही अधूरी हवाई अड्डा क्षेत्र के आसपास एक दर्जन से अधिक लाइन होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। शिलान्यास के बाद होटल संचालकों और दुकानदारों ने यात्रियों की संभावित आवाजाही को देखते हुए अपने कारोबार के विस्तार की योजना बनाई।

कई लोगों ने प्रतिष्ठानों में निवेश भी किया। जमीन की कीमतों में भी वृद्धि हुई, लेकिन हवाई अड्डे का निर्माण आगे नहीं बढ़ने से कारोबारियों की उम्मीदें अधूरी रह गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हवाई अड्डा बनने से हजारीबाग के व्यापार, पर्यटन, होटल, परिवहन और छोटे कारोबार को नई गति मिल सकती है। बाहर से निवेश आने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। अब लोगों का सवाल है कि 82 साल पुराना यह सपना आखिर कब पूरा होगा?