रात में सांप ने डंसा, अस्पताल पहुंचा तो नहीं मिला डॉक्टर! 6 साल के बच्चे की मौत के बाद हजारीबाग में बवाल
हजारीबाग के केरेडारी में सांप के डंसने से छह वर्षीय बच्चे राजन कुमार की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में चिकित्सक और एंटी-वेनम की अनुपलब्धता का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
HighLights
केरेडारी में सांप के डंसने से छह वर्षीय बच्चे की मौत।
अस्पताल में चिकित्सक और एंटी-वेनम की अनुपलब्धता का आरोप।
संवाद सूत्र, केरेडारी (हजारीबाग)। हजारीबाग के प्रखंड के पेटो पंचायत अंतर्गत चट्टी पेटो गांव में शनिवार 15 अगस्त की देर रात जहरीले सांप के डंसने से छह वर्षीय राजन कुमार की मौत हो गई। स्वजनों के अनुसार, रात करीब 12 बजे बच्चा घर में सो रहा था, तभी सांप ने उसे डंस लिया।
आनन-फानन में स्वजन बच्चे को लेकर केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। स्वजनों का आरोप है कि वहां चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं थे तथा एंटी-वेनम दवा भी उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद गंभीर हालत में बच्चे को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद स्वजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीण शव को लेकर केरेडारी अस्पताल परिसर पहुंचे और चिकित्सकीय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समय पर चिकित्सकीय सुविधा और एंटी-वेनम मिल जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी।
ग्रामीणों ने रात के समय अस्पताल में चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पर्याप्त मात्रा में एंटी-वेनम रखने की मांग की। अस्पताल की कथित लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में देर रात तक आक्रोश बना रहा। वहीं घटना के विरोध में स्वजनों ने शव को सड़क पर रखकर केरेडारी टंडवा मार्ग को जाम कर दिया है।
इस कारण दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई है । अब तक घटनास्थल पर किसी सक्षम पदाधिकारी के पहुंचने की सूचना प्राप्त नहीं है।
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