रात में सांप ने डंसा, अस्पताल पहुंचा तो नहीं मिला डॉक्टर! 6 साल के बच्चे की मौत के बाद हजारीबाग में बवाल

संवाद सूत्र, केरेडारी (हजारीबाग)। हजारीबाग के प्रखंड के पेटो पंचायत अंतर्गत चट्टी पेटो गांव में शनिवार 15 अगस्त की देर रात जहरीले सांप के डंसने से छह वर्षीय राजन कुमार की मौत हो गई। स्वजनों के अनुसार, रात करीब 12 बजे बच्चा घर में सो रहा था, तभी सांप ने उसे डंस लिया।

आनन-फानन में स्वजन बच्चे को लेकर केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। स्वजनों का आरोप है कि वहां चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं थे तथा एंटी-वेनम दवा भी उपलब्ध नहीं थी। इसके बाद गंभीर हालत में बच्चे को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद स्वजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। ग्रामीण शव को लेकर केरेडारी अस्पताल परिसर पहुंचे और चिकित्सकीय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि समय पर चिकित्सकीय सुविधा और एंटी-वेनम मिल जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी।