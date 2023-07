Hazaribagh: बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे निजी स्कूल, चलती वैन की बैट्री फटने से कई छात्र घायल

झारखंड में निजी स्कूल वैन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ रहे हैं। राज्य में सुरक्षा नियमों को ताक पर रख कर इन वाहनों का संचालन हो रहा है। शनिवार को भी एक ऐसा मामला आया जहां बच्चों को लेकर जा रहे स्कूल वैन की बैट्री फट गई। घटना पोस्ट ऑफिस चौक के पास की है। वैन में माउंट कार्मेल स्कूल के 20 से अधिक बच्चे सवार थे।

माउंट कार्मेल की स्कूली वैन चलती गाड़ी की बैट्री फटी।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता हजारीबाग: झारखंड में निजी स्कूल वैन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ रहे हैं। राज्य में सुरक्षा नियमों को ताक पर रख कर इन वाहनों का संचालन हो रहा है। शनिवार को भी एक ऐसा मामला आया, जहां बच्चों को लेकर जा रहे स्कूल वैन की बैट्री फट गई। घटना पोस्ट ऑफिस चौक के पास की है। वैन में माउंट कार्मेल स्कूल के 20 से अधिक बच्चे सवार थे। अचानक वैन के पिछले हिस्से में आवाज के साथ विस्फोट होने के बच्चे भयभीत हो गए। आनन-फानन में मौजूद लोगों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला। चार बच्चों को हल्की चोट भी लगी है। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। खैरियत रही कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं। शेष बच्चों को दूसरे वाहन से घर तक पहुंचाया गया। खुले में रखी थी बैट्री, नहीं था अलग बाक्स इस इसे पूरे प्रकरण में वाहन संचालक की लापरवाही सामने आई है। पहले तो क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में बैठाया गया था। इसके बाद बैट्री भी बच्चों के बीच खुले में रखी गई थी। इस दौरान वैन चालक शिवपुरी निवासी आकाश वर्मा ने बताया कि चलती वाहन के अचानक जोर से आवाज आई। पहले तो लगा कि टायर फटा है। फिर बच्चे चिल्लाने लगे। तभी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मालूम हो कि पहले भी स्कूलों के निजी वाहनों के संचालन को लेकर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के ये वाहनों सरपट दौड़ रहे और बच्चों की जान से खेल रहे हैं। इस बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि इसे लेकर अभी सभी स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही सोमवार से सभी वाहनों के फिटनेस की पड़ताल की जाएगी।

Edited By: Mohit Tripathi