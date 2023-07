जिले के पदमा प्रखंड स्थित रोमी गांव के पास एक सुमो विक्टा गाड़ी के बेकाबू होकर कुएं में जाकर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। कुएं के अंदर 5 से 6 लोगों के डूबने की आशंका है। वाहन को निकालने में एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की मदद ली गई। क्रेन के माध्यम से वाहन को निकाला गया है। घटना करीब दोपहर 200 बजे की है।

कुएं के अंदर से सुमो विक्‍टा गाड़ी को निकालते लोग।

Your browser does not support the audio element.

जासं, पदमा (हजारीबाग)। जिले के पदमा प्रखंड स्थित रोमी गांव के पास बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक अनियंत्रित सुमो विक्टा गाड़ी सड़क के किनारे कुएं में जा गिरी। हादसे में एक बच्ची और महिला समेत छह लोगों की मौत हो गई है। गाड़ी में 7 लोग सवार थे। काफी मशक्कत के बाद वाहन को बाहर निकाल लिया गया। डूबे लोगों को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बाइक को बचाने के चक्‍कर में कुएं में गिरा सुमो वाहन को निकालने में एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की मदद ली गई। क्रेन के माध्यम से वाहन को निकाला गया है। घटना करीब दोपहर 2:00 बजे की है। जानकारी के मुताबिक, हजारीबाग से लोग सुमो विक्टा में सवार होकर दरभंगा से बरही होते हुए हजारीबाग आ रहे थे। इसी दौरान एक बाइक को बचाने के चक्कर में nh31 रोमी के पास अनियंत्रित होकर वाहन कुएं में रेलिंग को तोड़ते हुए गिरा। हादसे के शिकार लोग सभी हजारीबाग के मंडई के रहने वाले थे। एक पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दरभंगा गए थे। बचाव काम में जुटे सभी लोग घटना के बाद ही गांव में हड़कंप मच गया। भारी बारिश के बीच ग्रामीण लोगों को बचाने में जुट गए। दो लोगों को जैसे-तैसे बाहर भी निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। इसमें एक की मौत हो गई है। एनएचएआई की मदद से पुलिस राहत काम में लगी है।

Edited By: Arijita Sen