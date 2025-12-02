हजारीबाग में सब्जी गाड़ी में छिपाई गई 132 पेटी विदेशी शराब बरामद, बिहार में होनी थी सप्लाई

संवाद सूत्र, हजारीबाग। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कटकमसांडी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना क्षेत्र के बहिमार गांव के पास देर रात गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने सब्जी ढोने वाली बोलेरो पिकअप गाड़ी (WB 37E 7935) से 132 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। शराब को सब्जियों की बोरी के नीचे छिपाकर बड़े ही सुनियोजित तरीके से बिहार की ओर भेजा जा रहा था।

जानकारी के मुताबिक, थाना प्रभारी शिवम् गुप्ता को देर रात सूचना मिली कि एक वाहन में भारी मात्रा में विदेशी शराब तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही उन्होंने एक विशेष टीम का गठन कर बहिमार के पास वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गई। सब्जियों की परत हटाने पर नीचे छिपाई गई भारी मात्रा में शराब देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मौके पर ही वाहन को जब्त कर ड्राइवर राधे मिश्रा (निवासी बोकारो) को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि यह पूरी खेप बिहार भेजी जा रही थी, जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है। तस्कर अक्सर सब्जी, फल या अन्य सामान की आड़ में शराब की तस्करी करते हैं, लेकिन कटकमसांडी पुलिस की सजगता से यह बड़ा खुलासा हुआ। बरामद शराब की गिनती करने पर कुल 132 पेटियां मिलीं।