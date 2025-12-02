Language
    हजारीबाग में सब्जी गाड़ी में छिपाई गई 132 पेटी विदेशी शराब बरामद, बिहार में होनी थी सप्लाई

    By Vikash SinghEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:55 PM (IST)

    हजारीबाग के कटकमसांडी में पुलिस ने सब्जी ढोने वाली गाड़ी से 132 पेटी विदेशी शराब बरामद की। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वाहन को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। शराब को सब्जियों के नीचे छिपाकर बिहार भेजा जा रहा था, जहां शराबबंदी लागू है। थाना प्रभारी ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    Hero Image

    पुलिस ने किया गिरफ्तार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, हजारीबाग। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कटकमसांडी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना क्षेत्र के बहिमार गांव के पास देर रात गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने सब्जी ढोने वाली बोलेरो पिकअप गाड़ी (WB 37E 7935) से 132 पेटी विदेशी शराब बरामद की है। शराब को सब्जियों की बोरी के नीचे छिपाकर बड़े ही सुनियोजित तरीके से बिहार की ओर भेजा जा रहा था।

    जानकारी के मुताबिक, थाना प्रभारी शिवम् गुप्ता को देर रात सूचना मिली कि एक वाहन में भारी मात्रा में विदेशी शराब तस्करी की जा रही है।

    सूचना मिलते ही उन्होंने एक विशेष टीम का गठन कर बहिमार के पास वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गई।

    सब्जियों की परत हटाने पर नीचे छिपाई गई भारी मात्रा में शराब देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मौके पर ही वाहन को जब्त कर ड्राइवर राधे मिश्रा (निवासी बोकारो) को गिरफ्तार कर लिया गया।

    पुलिस ने बताया कि यह पूरी खेप बिहार भेजी जा रही थी, जहां पूर्ण शराबबंदी लागू है। तस्कर अक्सर सब्जी, फल या अन्य सामान की आड़ में शराब की तस्करी करते हैं, लेकिन कटकमसांडी पुलिस की सजगता से यह बड़ा खुलासा हुआ। बरामद शराब की गिनती करने पर कुल 132 पेटियां मिलीं।

    मामले में कांड संख्या 246/25 दिनांक 02/12/25 के तहत BNS की धारा 317(5)/3(5)/274/275 तथा झारखंड उत्पाद अधिनियम 47(a) में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी ड्राइवर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    थाना प्रभारी शिवम गुप्ता ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नशे के खिलाफ अभियान और भी सख्ती से जारी रहेगा।

    स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे पर अंकुश लगेगा और युवाओं को नशे से बचाने में मदद मिलेगी।