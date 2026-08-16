गुमला में सड़क हादसा: ट्रक ने बाइक सवार तीन दोस्तों को कुचला, तीनों की मौत

संवाद सहयोगी, गुमला। बसिया थाना क्षेत्र के कोनबीर तेतरा अंबाटोली के समीप ट्रक की चपेट में आने से तीन युवक की मौत हो गई। मृतकों में गुडाम बसिया निवासी दीपक कच्छप (18), सरईडीह निवासी सिमसोन किंडो (18) व टींकू सिंह (18) शामिल है।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। जानकारी के अनुसार, शनिवार की दोपहर तीनों दोस्त एक बाइक में सवार होकर पालकोट घुमने आए थे, जहां रात्रि को वह बाइक से अपने घर लौट रहे थे।

उसी दौरान तेतरा अंबाटोली के समीप पीछे से एक ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दिया। जिससे घटनास्थल पर ही दीपक व सिमसोन की मौत हो गई। इधर, घटना के बाद गंभीर रूप से घायल टींकू को बसिया रेफरल अस्पताल लाया गया। जहां से गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।