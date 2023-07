Jharkhand Road Accident: गुमला में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर चालक की मौत; एक गंभीर

गुमला जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। यह दुर्घटना एनएच 23 रांची- गुमला मुख्य मार्ग पर हुई जहां भरनो थाना क्षेत्र के दुम्बो मंदिर के पास शनिवार की रात कार की चपेट में आकर बाइक सवार की जान चली गई। मृतक की पहचान बिरसु उरांव(25) के रूप में हुई है।

गुमला में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर चालक की मौत एक गंभीर

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र ,भरनो(गुमला): झारखंड के गुमला जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां एक कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। यह दुर्घटना एनएच 23 रांची- गुमला मुख्य मार्ग पर हुई, जहां भरनो थाना क्षेत्र के दुम्बो मंदिर के पास शनिवार की रात कार की चपेट में आकर बाइक सवार की जान चली गई। मृतक की पहचान सिसई थाना क्षेत्र के मंगलो निवासी बिरसु उरांव(25) के रूप में हुई है। वहीं भरनो थाना क्षेत्र के दुम्बो खक्सीटोली निवासी छोटू उरांव(24) गंभीर रुप से घायल हो गया। कैसे हुआ हादसा जानकारी के अनुसार सिसई प्रखंड के मंगलो गांव निवासी बिरसु उरांव अपने रिश्तेदार छोटू उरांव के साथ जुरा बाजार से बाइक पर सवार होकर दुम्बो खक्सीटोली गांव लौट रहा था। इसी दौरान दुम्बो मन्दिर के समीप रांची की ओर से आ रही एक अर्टिगा कार से सीधी टक्कर हो गई। घटना स्थल पर ही बिरसु उरांव की मौत हो गई, जबकि छोटू उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का रिम्स में चल रहा इलाज घटना की सूचना मिलने पर भरनो थाना पुलिस घटना स्थल पहुंची और शव को कब्जे में लिया। घायल युवक को ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरनो पहुंचाया गया। यहां अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल छोटू उरांव की गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रांची रेफर कर दिया ।

Edited By: Yashodhan Sharma