 गुमला में स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, बदमाशों ने बेरहमी से पीटा भी; हालत गंभीर होने पर RIMS रेफर

संवाद सूत्र, पालकोट (गुमला)। पालकोट प्रखंड क्षेत्र में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता छठी कक्षा की छात्रा है और गुरुवार शाम से लापता थी।

घर के बाहर अर्धनग्न अवस्था में मिली पीड़िता परिजनों के अनुसार, गुरुवार शाम बच्ची के घर नहीं लौटने पर उन्होंने अपने स्तर से उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। देर रात कुछ युवक छात्रा को उसके घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए।

बाहर आहट पाकर जब परिजनों ने देखा, तो बच्ची अर्धनग्न और बेसुध अवस्था में पड़ी थी। वे तुरंत उसे घर के अंदर ले गए। सदमे और दर्द के कारण वह बोलने की स्थिति में नहीं थी। परिजनों ने बताया कि उसके गले और शरीर पर चोट के गंभीर निशान भी मिले हैं।

कई अस्पतालों में भटके परिजन, आखिरकार रिम्स रेफर घटना के बाद परिजन बच्ची को लेकर सबसे पहले नजदीकी कोलेबीरा अस्पताल (सिमडेगा) पहुंचे, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सिमडेगा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सिमडेगा में प्राथमिक उपचार के बाद शुक्रवार सुबह उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स, रांची रेफर किया गया।