पहले पति और अब इकलौते बेटे का छूटा साथ, तालाब में डूबकर सात साल के मासूम की मौत, दहाड़ मारकर रोने लगी मां

बुधवार को स्‍कूल से लौटकर निर्मल अपने दोस्‍तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चला गया। इसी दौरान नहाने के लिए वह दोस्‍तों संग पोखर में गया। अचानक गहरे पानी में चले जाने की वजह से वह डूबने लगा। उसके दोस्‍तों ने गांववालों को बुलाकर उसके डूबने की जानकारी दी। हालांकि जब तक मदद पहुंच पाती तब तक वह मर चुका था।

निर्मल के शव के पास रोते-बिलखते परिजन और ग्रामीण।

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, महागामा (गोड्डा)। महागामा थाना क्षेत्र छोटा खदहरामाल पोखर में अनिल टुडू का सात वर्षीय पुत्र निर्मल टुडू की मौत पोखर में नहाने के क्रम में डूबने से हो गई। निर्मल बीते बुधवार को ही तालाब में डूबा था। कल पूरे दिन लोगों ने उसकी तलाश की। गुरुवार की सुबह तालाब में निर्मल का शव तैरता हुआ मिला। स्‍कूल से लौटकर दोस्‍तों के साथ खेलने गया था निर्मल घटना के संबंध में बताया जाता है कि महागामा व ललमटिया थाना क्षेत्र के सीमावर्ती डुमरिया गांव निवासी स्व अनिल टुडू का सात वर्षीय पुत्र निर्मल टुडू बुधवार को स्‍कूल से पढ़कर घर लौटा था। घर आने के बाद अनिल अपने कुछ साथियों के साथ खेलने के बहाने बाहर चला गया। वहीं खेलने के क्रम में निर्मल व साथी पोखर में नहाने के लिए चले गए। इस दौरान पोखर में अधिक गहराई में जाने के कारण निर्मल पानी में डूबने लगा। निर्मल के साथियों ने उसे डूबता देख आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इन सबमें काफी देर हो चुकी थी और निर्मल डूब चुका था। गुरुवार सुबह तैरता हुआ मिला निर्मल का शव बाद में ग्रामीणों ने गहरे पानी से निर्मल को निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। वहीं गुरुवार की सुबह पोखर में निर्मल का शव तैरता हुआ मिला। उसे ग्रामीणों ने बाहर निकाला। इसकी महागामा थाना प्रभारी अरुण कुमार को दी गई। थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर आकर पूछताछ कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया। पहले पति और अब बेटे का छूटा साथ बताया जाता है कि निर्मल तीसरी कक्षा में पढ़ता था और बहुत ही मेधावी लड़का था। दो बहनों के बाद निर्मल सबसे छोटा था। कुछ वर्ष पहले ही निर्मल के पिता अनिल टुडू की मौत बीमारी से हो गई थी। वहीं निर्मल की मां मरांग बेटी मरांडी ने कहा कि परिवार में एकलौते पुत्र की मौत से पूरा परिवार टूट गया है। निर्मल के पिता भी नहीं है। इतना कह कर निर्मल की मां फफक फफक कर रोने लगी। वहीं स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। निर्मल की मां सखुआ पत्ता का दोना और पत्तल बनालर निर्मल को पढा रही थी।

Edited By: Arijita Sen