गोड्डा में 15 दिसंबर से शुरू होगी धान की खरीदारी, प्रति क्विंटल 2469 रुपये का होगा भुगतान

जागरण संवाददाता, गोड्डा। जिला सभागार में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना को लेकर उपायुक्त अंजली यादव की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय लिया गया है कि जिले में 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू की जाएगी।

इसके लिए जिले भर में 33 केंद्र चयनित किए गए हैं। इन केंद्रों में 21 पैक्स- लैम्पस और 12 एफपीओ शामिल हैं। सरकार के अब तक के संकल्प के अनुसार किसानों को प्रति क्विंटल 2369 रुपये और प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस मिलाकर प्रति क्विंटल 2469 रुपये का भुगतान किसानों को एकमुश्त दिया जाएगा।



डीसी ने कहा कि अगर जरूरत होगी तो अन्य केंद्रों में भी धान का क्रय शुरू कराया जाएगा। बैठक में उपायुक्त के समक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी अविनाश कुमार पूर्णेंदु ने खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में की गई धान अधिप्राप्ति के आंकड़े एवं खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के धान अधिप्राप्ति के लिए किए गए तैयारियों के संबंध में जानकारियां दी।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 पैक्स- लैम्पस एवं 12 एफपीओ को धान अधिप्राप्ति केंद्रों के रूप में चयन किया गया था। उपायुक्त ने प्रस्तावित धान अधिप्राप्ति केंद्रों के अतिरिक्त केंद्रों में भी आवश्यकता के अनुरूप धान क्रय करने का निर्देश दिया। इसके लिए सभी प्रखंडों में नोडल अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो अतिरिक्त केंद्र खोलने का प्रस्ताव जिला को भेजेंगे।

ताकि धान अधिप्राप्ति में तेजी लाई जा सके। उपायुक्त ने समय पर सभी केंद्रों के अधिष्ठापन, किसानों के अधिक-से-अधिक रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने तथा सरकार के निर्देशानुसार धान अधिप्राप्ति कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्व में हुई धान अधिप्राप्ति के भुगतान की स्थिति की समीक्षा कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शत् प्रतिशत धान अधिप्राप्ति प्राप्ति करने के निर्देश दिए।