राहुल गांधी होश में आओ... खियांते के बाद अगला नंबर किसका? झारखंड विधानसभा के बाहर छात्रों पर कार्रवाई से भड़के निशिकांत

डिजिटल डेस्क, गोड्डा। Jharkhand Student Protest झारखंड में JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों ने सोमवार को विधानसभा का घेराव किया। छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया।

तमाम कोशिशों के बावजूद छात्र-नौजवान बैरिकेडिंग पार कर विधानसभा के गेट नंबर-1 तक पहुंच गए। झारखंड गठन के 26 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार बताया जा रहा है, जब किसी आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा के गेट तक पहुंच गए।



सुबह से शाम तक आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लोग अपेक्षाकृत संयमित बता रहे थे। हालांकि, रात होते ही स्थिति बदल गई। अंधेरा छाने के साथ बारिश शुरू हुई तो पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों को खदेड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी।

देखते ही देखते मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झारखंड सरकार पर हमला किया है।

दौड़ा-दौड़ाकर छात्रों को पीटने का आरोप आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। छात्राओं को भी नहीं बख्शा गया। पुलिसकर्मियों ने छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा और मारपीट कर उन्हें विधानसभा गेट से खदेड़ दिया। रात में बारिश के बीच हुई पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन स्थल पर काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा।

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