Godda Road Accident: गुल्ला टूटते ही पलटी सवारी गाड़ी, चालक सहित 2 की गई जान; तीन घायल

गोड्डा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के दोरियो पहाड़ से डमरुहाट के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी शनिवार की शाम को माली पाड़ा और तिलय पाड़ा के बीच पहाड़ की ढलान पर गुल्ला टूटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर सुंदरपहाड़ी थाना प्रभारी कृष्ण प्रसाद सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गए।

गुल्ला टूटते ही पलटी सवारी गाड़ी, चालक सहित 2 की गई जान; तीन घायल

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, सुंदरपहाड़ी (गोड्डा ): झारखंड के गोड्डा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के दोरियो पहाड़ से डमरुहाट के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी शनिवार की शाम को माली पाड़ा और तिलय पाड़ा के बीच पहाड़ की ढलान पर गुल्ला टूटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कैसे हुआ हादसा इस दुर्घटना में वाहन चालक 42 वर्षीय धनामाल पहाड़िया और उसमें सवार 52 वर्षीय देवा पहाड़िया की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि उक्त वाहन पर कुछ सवारी भी बैठी थी, जो शनिवार हाट जा रहे थे। इसी क्रम में माली पड़ा एवं तिलय पाड़ा के बीच पहाड़ की ढलान उतरते समय गाड़ी ब्रेकर के पास उछलकर असंतुलित हो गई और गाड़ी का गुल्ला टूट गया, फिर ढलान के नीचे खाई में करीब 20-30 फीट में जा गिरा। खाई में पलट गई गाड़ी वहीं गाड़ी भी खाई में एक पेड़ से टकराकर पलट गई। इसमें चालक सहित एक सवारी की मौके पर मौत हो गई। दोनों गाड़ी से दबकर मारे गए। चालक धनामाल पहाड़िया देवडांड़ थाना क्षेत्र के दामा गांव का रहने वाला था। वहीं गाड़ी में सवार देवा पहाड़िया भी मारा गया। देवा पहाडिया ग्राम माली पाड़ा डमरुहाट का निवासी था। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पाकर सुंदरपहाड़ी थाना प्रभारी कृष्ण प्रसाद सिंह दल-बल के साथ वहां पहुंचे और दोनों के शव को गाड़ी से बाहर निकाला कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। हादसे में तीन अन्य सवारियों को भी चोट आई है। तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है।

Edited By: Yashodhan Sharma