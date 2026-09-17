पत्नी की हत्या कर नदी किनारे गाड़ा शव, डेढ़ महीने बाद झारखंड पुलिस ने कब्र से निकाला

जागरण संवाददाता, गोड्डा। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मखनी गांव में बुधवार देर शाम पुलिस ने नदी किनारे श्मशान स्थल में करीब डेढ़ माह पहले गाड़े गए महिला के शव को कब्र से बाहर निकाला।

शव की पहचान 30 वर्षीय जूही मरीना किस्कू, पत्नी देवीलाल मुर्मू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, पति देवीलाल मुर्मू ने पत्नी की हत्या करने के बाद शव को वहां गाड़ दिया था।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, देवीलाल मुर्मू सेवानिवृत्त फौजी हैं। बताया गया कि पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद के बाद उन्होंने कथित तौर पर धारदार हथियार से जूही की हत्या कर दी।

इसके बाद शव को मखनी गांव के नदी किनारे स्थित श्मशान स्थल में गाड़ दिया गया। मामले की जांच के दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिले। इसके बाद देवीलाल से पूछताछ की गई।

पुलिस की कड़ाई से पूछताछ में उसने शव को गाड़ने की बात स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बुधवार को शव बरामद कर लिया।

पुलिस के अनुसार, शव करीब डेढ़ से दो माह पुराना है और काफी क्षत-विक्षत हो चुका है। जूही का मायका अमरपुर गांव में है। उसका परिवार मखनी गांव से कुछ दूरी पर रहता है।

मुफस्सिल थाना प्रभारी आनंद साहा ने बताया कि आरोपित पति की निशानदेही पर शव बरामद किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम समेत अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।