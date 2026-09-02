गोड्डा-पाकुड़ रेल लाइन को इसी साल मिलेगी मंजूरी, निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री के सामने रखीं 7 बड़ी मांगें

संवाददाता, गोड्डा। भाजपा सांसद ड़ा निशिकांत दुबे ने कहा है कि गोड्डा-पाकुड़ रेल लाइन की स्वीकृति इसी वर्ष मिल जाएगी। सांसद

दुबे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र सहित झारखंड-बिहार की लंबित रेल योजनाओं तथा लोकल ट्रेनों के साथ ही लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन को लेकर प्रस्ताव रखा। सांसद के प्रस्ताव को रेल मंत्री ने हरी झंडी दी है।

रेल मंत्री से बातचीत की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते सांसद डा दुबे ने कहा है कि गोड्डा -पाकुड़ रेल लाइन की स्वीकृति इसी वर्ष मिल जाएगी। इसके अलावा जसीडीह- चकाई- नवादा रेल लाइन को भी केंद्रीय रेल मंत्रालय की ओर से स्वीकृति दे दी गई है। जबकि जसीडीह स्टेशन पर दूसरा प्रवेश द्वार के साथ विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का संकल्प लिया गया है।