Godda: बारिश से उफान पर गेरुआ नदी, नहाने की कोशिश में डूबा नाबालिग; कल ढूंढ़ने उतरेगी NDRF की टीम

गोड्डा जिले में लगातार हो रही बारिश से गेरुआ नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नहाने गए नदी के तेज बहाव में शनिवार दोपहर बाद एक नाबालिग बह गया जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है। रविवार को एनडीआरएफ की पहुंच कर इसकी खोजबीन करेंगे।

बारिश से उफान पर गेरुआ नदी, नहाने की कोशिश में डूबा नाबालिग; कल ढूंढ़ने उतरेगी NDRF की टीम

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, हनवारा (गोड्डा): झारखंड के गोड्डा जिले में लगातार हो रही बारिश से गेरुआ नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नहाने गए नदी के तेज बहाव में शनिवार दोपहर बाद एक नाबालिग बह गया, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या है पूरा मामला घटना के संबंध में बताया जाता है कि साहिबगंज निवासी शंभु स्वर्णकार का 14 वर्षीय पुत्र सूरज स्वर्णकार अपने नाना के घर हनवारा थाना क्षेत्र के विश्वासखानी गांव निवासी कादरी साह के यहां आया था। कथित तौर पर वह अकेले ही नदी का जलस्तर देखने गया था। इसके बाद वह नहाने के लिए पानी में कूदा और तेज बहाव के चलते बह गया। इस दौरान नदी के आसपास ग्रामीणों ने देखा तो हो हल्ला करना शुरू कर दिया। इसी के साथ भीड़ जुटना शुरू हो गई और खोजबीन करना शुरू हो गई। नदी के किनारे नाबालिग ने कपड़े खोल कर रखे थे। जलस्तर अधिक होने से खोजने में हुई मुश्किल वहीं किशोर को ढूंढते हुए पहुंचे स्वजनों ने जब उसके कपड़ों से पहचान की तो फिर नदी के आसपास खोजबीन शुरू कर दी, परंतु तेज बहाव व जलस्तर अधिक होने के कारण उसका कहीं पता नहीं चल पाया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके कपड़े नदी के बाहर रखे हैं। समाचार लिखे जाने तक उसका कहीं पता नहीं चला था। घटना के बाद से स्वजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। रविवार को NDRF करेगी खोजबीन इधर, हनवारा थाना प्रभारी रोशन कुमार ने बताया कि विश्वासखानी गांव के समीप गेरुआ नदी में एक बच्चे के डूबने की सूचना मिली है। ग्रामीणों ने अपने स्तर से काफी खोजबीन की लेकिन कोई अता-पता नहीं चला है। एनडीआरएफ की टीम को सूचना दे दी गई है। रविवार को एनडीआरएफ की पहुंच कर इसकी खोजबीन करेंगे।

Edited By: Yashodhan Sharma