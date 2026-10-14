गोड्डा की दर्शना मैडम बनीं छात्राओं की 'रोल मॉडल', ड्रॉपआउट बेटियों को शिक्षा से जोड़कर बनाया आत्मनिर्भर

विधु विनोद, गोड्डा। नवाचार शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाली गोड्डा की टीजीटी शिक्षिका दर्शना कुमारी पांडेय 'जेन-जी' (Gen-Z) छात्राओं के लिए रोल मॉडल हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और स्कूल छोड़ चुकीं छात्राओं को शिक्षा से जोड़ते हुए दर्शना ने दर्जनों छात्राओं को सफलता का मार्ग दिखाया है।

दर्शना की शिक्षा और कुशल मार्गदर्शन से मोनिका कुमारी ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक. की डिग्री हासिल की और अभी वह मोहाली (चंडीगढ़) में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में डिप्टी मैनेजर के पद पर काम कर रही हैं। वहीं, निधि भारती झारखंड पुलिस सेवा में कॉन्स्टेबल बनी हैं।

प्रियंका कुमारी आईटीआई कॉलेज में दाखिला लेकर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर बनी हैं। रानी कुमारी भागलपुर में सरकारी शिक्षिका हैं, जबकि अंजलि कुमारी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में हेड क्लर्क हैं। फूल कुमारी हेम्ब्रम नर्स बनीं, तो अंकिता साह पोषण सखी बनीं। इनकी सफलता में दर्शना की शिक्षा और उनका मार्गदर्शन प्रमुख वजह है। ऐसी दर्जनों छात्राएं हैं, जो दर्शना को अपना रोल मॉडल मानकर और उनसे प्रभावित होकर अपने जीवन में आगे बढ़ पाई हैं।

शुरुआत में दर्शना ने वंचित बच्चियों को शिक्षा से जोड़ा और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। अभिभावकों से संवाद कर बच्चियों को आगे की पढ़ाई या रोजगार तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 2005 में कस्तूरबा से शुरू हुआ सफर: अंग्रेजी शिक्षिका के रूप में वर्ष 2005 में दर्शना का चयन गोड्डा में हुआ। कालांतर में उन्होंने महागामा, ठाकुरगंगटी और पोड़ैयाहाट के कस्तूरबा विद्यालयों में अपनी सेवाएं दीं। इन विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर और स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई।