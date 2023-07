नाबालिग को बाइक चलाते देख पुलिस ने काटा 25 हजार का चालान, जैसे ही पहुंची घर तक बात, फिर हुआ ये

नाबालिग के बाइक चलाने पर उसके माता-पिता को 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ा। बीते 4 जुलाई को पुलिस ने उसे बाइक चलाते हुए पकड़ा था। फिर उसके घरवाले नगर थाना आये तो उनका कागज परिवहन विभाग को भेज दिया गया था। वहां उन्‍होंने जुर्माने की राशि भरी फिर रसीद थाने में दिखाया तब जाकर बाइक उनके हवाले किया गया।

नाबालिग के बाइक चलाने पर कटा 25 हजार रुपये का जुर्माना।

संसू, गोड्डा। गोड्डा की सड़कों पर नाबालिगों का मोटरसाइकिल चलाना महंगा पड़ गया। जांच के दौरान पकड़े जाने पर अभिभावक को जुर्माना भरना पड़ा। वह भी एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 25 हजार रुपये की राशि वसूली गई। इसके बाद आठ जुलाई को जुर्माना भरने के बाद ही नगर पुलिस ने जब्त दोपहिया वाहन को छोड़ा। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया नाबालिग इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, बीते चार जुलाई को जांच के दौरान एक नाबालिग को वाहन चलाते हुए पुलिस व परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से पकड़ा था। इसके बाद उसकी बाइक को जब्त कर लिया गया था। वहीं वाहन जांच की सूचना पर नाबालिग के अभिभावक जब नगर थाना आये, तो उनका कागज परिवहन विभाग को भेज दिया गया था। नाबालिगों का कार या बाइक चलाना गलत परिवहन विभाग ने स्पलेंडर मोटरसाइकिल के मालिक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। फिर जाकर वाहन को छोड़ा गया। इस बाबत नगर थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार महतो ने कहा कि नाबालिग के वाहन चलाने के लिए माता पिता अथवा वाहन मालिक की लापरवाही दिखती है। नाबालिग का वाहन चलाना गलत है। किसी भी अभिभावक को अपने नाबालिग बच्चाें को सड़क पर वाहन चलाने देना अपराध है। इसके लिए सीधे तौर पर अभिभावक या माता-पिता जिम्मेवार माने जाते हैं। नाबालिग के माता-पिता ने भरा 25 हजार का जुर्माना कहा कि बीते चार जुलाई को नाबालिग को बाइक चलाते देख पहले उसे रोका गया, फिर उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई और पच्चीस हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना रसीद दिखाने के बाद ही जब्त मोटरसाइकिल को सोमवार को छोड़ा गया। कहा गया कि पुलिस सड़क दुर्घटना को रोकने व ट्रैफिक नियम के पालन के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। नियम का उल्लंघन कर वाहन चलाने वालों से लगातार जुर्माना वसूला जा रहा है व जो जुर्माना नहीं दे रहे है ऐसे वाहन जब्त किये जा रहे हैं।

Edited By: Arijita Sen