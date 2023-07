झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन आज एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डुमरी आ रहे हैं और इसी बीच कुछ अराजक तत्‍वों ने मिलकर उनके पोस्‍टर और बैनरों को फाड़ दिया है। इसका पता लगते ही पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है। इसकी जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।

घुटवाली में सड़क किनारे फाड़ा गया मुख्‍यमंत्री का पोस्टर।

जासं, गिरिडीह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार की दोपहर एक बजे डुमरी केबी हाई स्कूल के मैदान में आयोजित परिसंपत्ति वितरण समारोह में भाग लेने वाले हैं। इसके अलावा करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसकी तैयारी में प्रशासन कई दिनों से जुटा है। इस बीच कार्यक्रम से 12 घंटा पहले असामाजिक तत्वों ने डुमरी-बेरमो पथ के किनारे लगे मुख्यमंत्री के पोस्टर और बैनर को फाड़ दिया है। मंगलवार रात की इस घटना से प्रशासन सकते में है। घटना से प्रशासन में मचा हड़कंंप उग्रवाद प्रभावित डुमरी के घुटवाली क्षेत्र में सीएम के एक-दो नहीं, बल्कि कई पोस्टरों-बैनरों को फाड़ा गया है। पोस्टर-बैनर फाड़ने की सूचना पर अधिकारी पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, एसडीपीओ मनोज कुमार से घटना की जानकारी भी ली। खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज इस घटना के बाद एसडीएम और एसडीपीओ के साथ डुमरी थाना प्रभारी पवन कुमार सिंह, निमियाघाट थाना प्रभारी साधन कुमार ने डुमरी-बेरमो पथ पर विभिन्न प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगाला। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। डीसी और एसपी के निर्देश में असामाजिक तत्वों को चिह्नित किया जा रहा है। पूछने पर इंस्पेक्टर वीरेंद्र लियांगी ने बताया कि कुछ बैनर फाड़े जाने की सूचना मिली है। जांच चल रही है। जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष राज कुमार महतो ने कहा पोस्टर फाड़े गए हैं। यह निंदनीय करतूत है। सीएम का कार्यक्रम खत्म होने के बाद थाना को कार्रवाई के लिए लिखित दिया जाएगा। लोगों ने की घटना की निंदा इस घटना की लोग निंदा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सूबे के मुखिया इस क्षेत्र में आ रहे हैं। यह गर्व की बात है।करोड़ों रुपये की योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा। पूरे इलाके को सजाया गया है।जगह -जगह बैनर और पोस्टर लगे है।ऐसे में पोस्टरों और बैनरों को फाड़ा जाना निंदनीय है।प्रशासन ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करे।

