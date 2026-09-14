ABVP नेता मंटू मुर्मू पर हमले मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त, गिरिडीह एसपी को नोटिस

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। NCST Issues Notice to Giridih SP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी ) के प्रदेश सह मंत्री मंटू मुर्मू पर बीते दिन हुए जानलेवा हमले, जातिगत अपमान और उत्पीड़न मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी ) ने गंभीरता से लिया है।

इसे लेकर आयोग ने गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर पूरे मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी सात दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग की ओर से 14 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि ताराटांड़ जोधपुर के निवासी मंटू मुर्मू ने 23 अगस्त 2026 को शिकायत भेजी थी। शिकायत में हमले, जातिगत अपमान और उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले का जांच/अन्वेषण करने का निर्णय लिया है। आयोग ने एसपी से आरोपों और मामले में अब तक की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना मांगी। ...तो जारी होगा जवाब सम्मन कार्रवाई से संबंधित जवाब नहीं भेजने पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नोटिस में आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में जवाब प्राप्त नहीं होने पर आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 क के तहत प्राप्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।