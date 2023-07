Jharkhand: गिरिडीह में युवक की निर्ममता से हत्या, पत्थर से कूचा और चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट

झारखंड के गिरीडीह में रविवार सुबह ग्रामीण पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे तभी उनकी नजर एक युवक के शव पर पड़ी। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की बेरहमी से पत्थर से कूचकर और चाकू से वार कर हत्या की गई थी। लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

Jharkhand: गिरिडीह में युवक की निर्ममता से हत्या

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के जरीडीह पहाड़ी के पास एक युवक का शव मिला। युवक की पत्थर से कुचकर और चाकू से गोदकर हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह ग्रामीण पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर शव पर पड़ी। शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसके बाद यह खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पचंबा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सदलबल मौके पर पहुंचे। इसके बाद मामले की जांच करते हुए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी का कहना है कि शव की पहचान कराई जा रही है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Roma Ragini