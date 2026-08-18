19 अगस्त को मोक्ष सप्तमी, सम्मेद शिखरजी में हजारों श्रद्धालु करेंगे पारसनाथ पर्वत की वंदना

प्रमोद चौधरी, गिरिडीह। जैन परंपरा में श्रावण शुक्ल सप्तमी का विशेष धार्मिक महत्व है। जैन धर्म के चौबीस में से बीस तीर्थंकर की निर्वाण भूमि सिद्धक्षेत्र सम्मेद शिखरजी, मधुबन में 19 अगस्त को भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव यानी मोक्ष सप्तमी पर देश भर के जैन श्रद्धालुओं का जुटान होगा।

इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु पारसनाथ पर्वत की वंदना कर भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण स्थल स्वर्णभ्रद टोंक (शिखरजी पर स्थित) पर निर्वाण लड्डू चढ़ाएंंगे। सावन सप्तमी के दिन ही जैन धर्म के 23 वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण प्राप्त किए थे।

चातुर्मास के बीच मोक्ष सप्तमी को लेकर मधुबन में जगह-जगह पूजा-आराधना, धार्मिक अनुष्ठान होंगे। धर्मशालाओं में कमरों की बुकिंग भी श्रद्धालु कर चुके हैं। पर्वतारोहण नहीं, निर्वाण का स्मरण करने वाली आध्यात्मिक साधना मोक्ष सप्तमी पर श्रद्धालु पारसनाथ पर्वत की कठिन व धार्मिक यात्रा करते हैं। पर्वत की चोटी पर स्थित भगवान पार्श्वनाथ टोंक का विशेष महत्व है। श्रद्धालु यहां पहुंचकर भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करते हैं और निर्वाण लड्डू अर्पित करते हैं।

तीर्थयात्रियों के लिए शिखरजी की यात्रा केवल पर्वतारोहण नहीं, बल्कि श्रद्धा, तप, संयम और तीर्थंकरों के निर्वाण का स्मरण करने वाली आध्यात्मिक साधना भी मानी जाती है। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में अलग-अलग तिथि संतों के मुताबिक भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक को लेकर दिगंबर और श्वेतांबर जैन परंपराओं में तिथि का अंतर भी है। दिगंबर परंपरा में श्रावण शुक्ल सप्तमी को भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है, जबकि श्वेतांबर परंपरा में श्रावण शुक्ल अष्टमी को यह अवसर मनाने की परंपरा है। इस कारण दोनों परंपराओं में पर्व की तिथि अलग-अलग होती है।

शिखरजी के पैदल मार्ग की सफाई तेज मोक्ष सप्तमी को लेकर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ के मद्देनजर शिखरजी स्वच्छता समिति ने भी सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। समिति से जुड़े कर्मियों और स्वयंसेवकों की ओर से पारसनाथ पर्वत जाने वाले पैदल तीर्थ मार्ग की सफाई मंगलवार शाम तक होती रही।