शादी के 16वें दिन शुक्रवार को शख्‍स का इस तरह से मौत को गले लगा देने की बात लोगों को समझ नहीं आई। 16वें दिन पहली बार पत्नी के साथ ससुराल जाना था लेकिन उससे पहले ही करीब आठ बजे शौच वगैरह से लौटकर आने के बाद उसने अपने कमरे को बंद कर फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी।

शादी के 15 दिन बाद युवक ने कर ली खुदकुशी।

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। शादी के 16वें दिन शुक्रवार को एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जीवन की इहलीला समाप्त कर लिया। युवक 25 वर्षीय गोविंद राय मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खेसमी बरमसिया गांव का रहने वाला था। उसकी शादी 15 जून को पालमो गांव की एक युवती से हुई थी और 16वें दिन पहली बार पत्नी के साथ ससुराल जाना था, लेकिन उससे पहले ही करीब आठ बजे शौच वगैरह से लौटकर आने के बाद उसने अपने कमरे को बंद कर फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों को अंतिम संस्‍कार के लिए सौंपा गया शव घटना को अंजाम देते वक्त उसकी पत्नी कमरे में नहीं थी और घरेलू काम से कुएं के पास गई थी। घटना की सूचना मुफस्सिल थाने की पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहां से पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव स्वजनों को सौंप दिया गया। 15 दिन पहले ही हुई थी शादी इस संबंध में मृतक के बड़े भाई रंजीत राय ने बताया कि गोविंद की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। उसकी शादी आज से 15 दिन पहले हुई थी। आज उसे शादी के बाद पत्नी को साथ लेकर ससुराल जाना था। सुबह सोकर उठकर वह बाहर चला गया। बाद में परिजनों ने रंजीत को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं मिलने के बाद दरवाजा उखाड़ा गया तो अंदर उसे मृत अवस्था में फंदे से लटका हुआ पाया गया। फंदे से उतारने के बाद पता चला कि उसकी जान जा चुकी है।

