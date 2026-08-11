झारखंड बंद: गिरिडीह में बंद का व्यापक असर, सड़कें जाम और कई स्कूल बंद; जगह-जगह उतरे BJP कार्यकर्ता

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक के विरोध में रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठी चार्ज के खिलाफ भाजपा की ओर से मंगलवार को आहत झारखंड बंद का गिरिडीह में भी व्यापक असर दिख रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपाई बंद को सफल बनाने के लिए मुस्तैद हैं।

महानगर जिला कमेटी की ओर से शहर में बूद को सफल बनाने के लिए विशाल जुलूस निकाला जाएगा। सभी भाजपाई सुबह 9:30 बजे झंडा मैदान में एकजुट होंगे और वहां से जुलूस की शक्ल में पूरे शहर का भ्रमण कर बंद को सफल बनाएंगे। इसके पूर्व भाजपा नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं।

वे विभिन्न चौक-चौराहों पर तैनात होकर बंद को सफल बना रहे हैं। बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। कई निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही थम गई है। महानगर जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय ने कहा कि छात्र अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार उनकी मांगों को मानने के बजाए न पर लाठियां बरसा रही है। इसी के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया गया है।

बिरनी में भाजपाई मार्च निकालकर बाजार का भ्रमण कर रहे हैं। बिरनी प्रखंड कार्यालय के सामने सिमराढाब में रांची-देवघर-दुमका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। इसके अलावा धनवार, जमुआ, बगोदर, सरिया, डुमरी, बेंगाबाद सहित अन्य जगहों सैकड़ों भाजपाई बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे हैं।