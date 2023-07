पूरे गांव में पोते और दादा के बीच प्रेम की चर्चा हो रही है और आखिर हो भी क्‍यों न महज पोते के पेड़ से गिर जाने की खबर पर दादा का दम तोड़ना इस बात का सबूत है कि उन्‍हें अपने पोते से कितना लगाव था। बाजार से घर आकर वह बार-बार दिलशाद से यही पूछते रहे कि कुछ हुआ तो नहीं।

घटना के बाद रोते-बिलखते मो. अब्‍बास के परिजन।

संसू,तिसरी (गिरिडीह)। तिसरी पंचायत अंतर्गत मुस्लिम टोला के सात वर्षीय दिलशाद अंसारी आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिर गया। यह खबर सुनकर घर पहुंचे दादा 65 वर्षीय मो. अब्बास घबरा गए और जैसे ही उन्‍होंने पोते को गोद लिया तोनकी भी मौत हो गई। इस घटना से दादा-पोता के बीच अटूट प्रेम की चर्चा गांव में हो रही है। स्वजनों में मातम छा गया है। पोते की खबर सुनकर सदमे में आए दादा बताया जाता की मो. अब्बास शुक्रवार दोपहर को खेत जोतकर घर लौट रहे थे। इस बीच रास्ते में मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उन्हें उनके पोते दिलशाद के पेड़ से गिरने की खबर दे दी। खबर सुनते ही वह भागते हुए जल्दी से घर पहुंचे। उन्होंने वहां अपने पोते दिलशाद को गोद में उठाया। वह बार-बार दिलशाद से पूछते रहे कि कुछ हुआ तो नहीं। वह काफी घबरा गए थे यह सोचकर कि कहीं दिलशाद के साथ कुछ गंभीर तो नहीं हुआ। पोते को गोद में लिए ही दादा ने तोड़ा दम इस बीच अचानक वह वहीं गिर पड़े और इससे उनकी मौत हो गई। आसपास खड़े स्वजनो ने उन्हें उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं उठे। कयास लगाया जा रहा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। इस घटना से स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पत्नी और दो बेटों की रुलाई नहीं थम रही है। जानकारी मिलते ही बीस सूत्री प्रखंड अध्यक्ष मो. मुनीब, समाजसेवी मो. मुख्तार आदि ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। पोते ने बाबा की डंडे से पीटकर की हत्‍या इससे उलट एक घटना उत्‍तर प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई है, जिसमें एक पोते ने अपने बाबा की डंडों पीट पीटकर हत्या कर दी। वह शराब के नशे में धुत्‍त था। हत्‍या के बाद वह बाबा के शव के साथ करीब चार घंटे तक लेटा रहा, फिर सेल्‍फी भी ली और सोशल मीडिया पर उसे शेयर भी किया। इस घटना में आरोपित रंजीत शराब पीने का इतना आदि है कि वह घर की चीजों को बेचकर नशा करता है।

