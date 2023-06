Giridih: नाबालिग को भगा ले जाने के आरोप में युवक दोषी करार, पॉक्सो की विशेष अदालत ने ने सुनाई 10 साल की सजा

गिरडीह जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। पोस्को के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज ने मंगलवार को सरिया थाना क्षेत्र के पेठियाटांड़ निवासी मुकेश मंडल को भादवि की धारा 366 में दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

नाबालिग को बहलाकर भगा ले जाने के आरोप में युवक दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, गिरिडीह: झारखंड के गिरडीह जिले में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दोषी को दस साल सश्रम कारावास व 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। पोस्को के स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज सह जिला व अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम यशवंत प्रकाश की अदालत ने मंगलवार को सरिया थाना क्षेत्र के पेठियाटांड़ निवासी मुकेश मंडल को भादवि की धारा 366 में दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास इसके अलावा युवक को 15 हजार रूपये अर्थ दंड भी चुकाना होगा। इतना ही नहीं पोस्को एक्ट की धारा आठ में पांच साल सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह-छह माह अतिरक्ति कारावास का दंड दोषी को भुगतना पड़ेगा। क्या है मामला यह मामला सरिया थाना कांड संख्या 83/21 से संबंधित है। नाबालिग की मां की शिकायत पर यह मामला सरिया थाने में दर्ज एक अप्रैल 2021 को दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि मुकेश मंडल उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। जब वह मुकेश की मां से पूछने गई तो उसने कहा कि उसकी बेटी को वह बहू बनाकर रख लेगी, पर उसे पांच लाख रुपये चाहिए। जब उसने मुकेश के भाई राजेश मंडल से बात की तो उसने भी यही बात कही। प्राथमिकी में उनकी बेटी को भगाने में पूरे परिवार का हाथ होने का आरोप लगाया गया था।

Edited By: Yashodhan Sharma