बिहार से शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गिरिडीह पहुंचे आशिक को ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, गिरिडीह (गावां)। प्यार की राहें हमेशा से कठिन बताई जाती हैं, लेकिन जब सरहदें (राज्य की सीमाएं) और सामाजिक मर्यादाएं लांघी जाती हैं, तो कई बार इश्क का अंजाम बेहद नाटकीय हो जाता है।

झारखंड के गिरिडीह जिले के गावां थाना क्षेत्र के झाराढाब गांव में इन दिनों कुछ ऐसा ही मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां बिहार से अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक आशिक की शामत आ गई। ग्रामीणों ने प्रेमी जोड़े को रंगे हाथों दबोच लिया और फिर जो हुआ, उसका वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है।

बिहार से मिलने पहुंचा था आशिक, ग्रामीणों ने बिछाया जाल मिली जानकारी के अनुसार, बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर (बिशनपुर) निवासी 22 वर्षीय मुस्कान कुमार मांझी गावां थाना क्षेत्र के झाराढाब गांव की एक शादीशुदा महिला से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा था। दोनों के बीच मेल-मिलाप का यह सिलसिला पहले से चल रहा था, लेकिन इस बार गांव के सतर्क लोगों की नजर इस गुप्त मुलाकात पर पड़ गई।

जैसे ही ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी, उन्होंने फौरन मोर्चा संभाल लिया। देखते ही देखते घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मुस्तैदी दिखाते हुए पहले युवक को काबू किया और फिर महिला को भी घर से बाहर बुला लिया।

पेड़ से बांधकर हुई पूछताछ और वीडियो वायरल मामला तब और गरमा गया जब आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत बैठाने के बजाय दोनों को एक पेड़ से बांध दिया। आरोप है कि पेड़ से बांधकर उनसे घंटों पूछताछ की गई और इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई।



इसी आपाधापी के बीच वहां मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। चंद घंटों में ही यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।