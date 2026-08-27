रांची में चाकू मारकर बगोदर के मजदूर की हत्या, शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम
Giridih News: रांची में बगोदर के एक मजदूर उपेंद्र मिश्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे उनके पैतृक गांव दामा में मातम छा गया।
HighLights
रांची में बगोदर के मजदूर उपेंद्र मिश्रा की हत्या।
चाकू मारकर की गई हत्या, परिवार ने आरोप लगाया।
विधायक नागेंद्र महतो ने न्याय की मांग की।
संवाद सहयोगी, बगोदर (गिरिडीह)। झारखंड की राजधानी रांची में गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र निवासी एक मजदूर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव गुरुवार सुबह पैतृक गांव दामा पहुंचते ही स्वजन में कोहराम मच गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया।
बगोदर थाना क्षेत्र के दामा निवासी त्रिलोकी नाथ मिश्रा के 30 वर्षीय पुत्र उपेंद्र मिश्रा की दो दिन पूर्व रांची में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह रांची स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। स्वजन का आरोप है कि उपेंद्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या की गई है। हालांकि, मामले की जांच पुलिस कर रही है।
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शव गांव पहुंचने पर स्वजन की चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। घटना की सूचना मिलने पर बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो मृतक के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। विधायक ने रांची के कोतवाली थाना प्रशासन से फोन पर बात कर मामले के दोषियों की जल्द पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।
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उन्होंने पीड़ित परिवार को हरसंभव सहयोग और मदद का भरोसा भी दिलाया। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में मजदूर की हत्या हो जाना बड़ी बात है। राजधानी में भी पुलिस-प्रशासन का खौफ नहीं है।
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