रांची में चाकू मारकर बगोदर के मजदूर की हत्या, शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

संवाद सहयोगी, बगोदर (गिरिडीह)। झारखंड की राजधानी रांची में गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र निवासी एक मजदूर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का शव गुरुवार सुबह पैतृक गांव दामा पहुंचते ही स्वजन में कोहराम मच गया और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया।



बगोदर थाना क्षेत्र के दामा निवासी त्रिलोकी नाथ मिश्रा के 30 वर्षीय पुत्र उपेंद्र मिश्रा की दो दिन पूर्व रांची में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह रांची स्थित एक फैक्ट्री में काम करता था। स्वजन का आरोप है कि उपेंद्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या की गई है। हालांकि, मामले की जांच पुलिस कर रही है।