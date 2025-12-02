खुल गया e-Kalyan Portal, झारखंड के स्टूडेंट्स आठ माह से कर रहे थे इंतजार

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। e-Kalyan Portal Reopens:झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ई-कल्याण पोर्टल (ekalyan.cgg.gov.in) आखिरकार खोल दिया गया है। पोर्टल खुलने के साथ ही गिरिडीह सहित पूरे राज्य के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब वे आगामी सत्र की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

पोर्टल बंद रहने से परेशान थे विद्यार्थी वित्तीय वर्ष 2025-26 के आठ महीने बीत चुके हैं। वर्ष समाप्त होने में महज चार महीने शेष हैं, लेकिन अब तक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। पोर्टल लंबे समय से बंद रहने के कारण छात्र निराश और परेशान थे। विद्यार्थियों में यह संशय भी बना हुआ था कि पोर्टल खुलेगा भी या नहीं।

इधर कई शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों पर शुल्क जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी फीस देने में असमर्थ थे, जिससे उनकी चिंता और बढ़ गई थी। पोर्टल बंद होने का कारण जानने एवं आवेदन की स्थिति समझने के लिए अनेक छात्र बार-बार कल्याण कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे।

समस्या के समाधान की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने धरना-प्रदर्शन भी किया था। आखिरकार विद्यार्थियों की परेशानी को देखते हुए विभाग ने पोर्टल खोल दिया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। हजारों विद्यार्थियों को मिलता है लाभ गिरिडीह जिले में पिछले वर्ष एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लगभग 52 हजार विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ मिला था। इस वर्ष आवेदन करने वालों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। जिले के अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए इस छात्रवृत्ति पर निर्भर हैं, ऐसे में पोर्टल खुलना उनके लिए राहतपूर्ण कदम माना जा रहा है।