जान पर भारी पड़ा 'Reel' का जुनून: गांडेय की जयंती नदी में 3 बच्चे डूबे, गांव में पसरा सन्नाटा

संवाद सहयोगी, गांडेय। गिरिडीह जिला अंतर्गत गांडेय थाना क्षेत्र के मेढ़ो पुल स्थित जयंती नदी के मुहाने में नहाने और Reel बनाने गए तीन मासूम बच्चों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई।

घटना के बाद बेंगाबाद (भोजडीहा) से पहुंची जिला रेस्क्यू टीम के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों के शवों को नदी की गहराई से बरामद किया।

एक साथ तीन बच्चों की असमय मौत से पूरे गांडेय इलाके में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



मृतकों की पहचान:

अंश कुमार (15 वर्ष): पिता अनूप गुप्ता, निवासी- चौधरी टोला, गांडेय।

पिता अनूप गुप्ता, निवासी- चौधरी टोला, गांडेय। श्रीयांश कुमार (12 वर्ष): पिता कैलाश राम, निवासी- चौधरी टोला, गांडेय।

कुमार (12 पिता कैलाश राम, निवासी- चौधरी टोला, गांडेय। आदित्य वर्णवाल (14 वर्ष): पिता विक्की वर्णवाल, निवासी- चास, बोकारो।



रील बनाने के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम लगभग चार बजे गांडेय बाजार के गांधीनगर इलाके से पांच बच्चे तीन साइकिलों पर सवार होकर घूमने की बात कहकर निकले थे।







मेढ़ो पुल के पास जयंती नदी में नहाने के दौरान बच्चे मोबाइल से रील बनाने लगे। इसी क्रम में वे एक-एक कर नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।

अंधेरे के बीच गोताखोरों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन