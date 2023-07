भोलेनाथ को जल चढ़ाकर वापस लौट रहे 2 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत, 3 घायल, मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल

बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड झरी पुल के पास कांवरियों से भरी कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दो कांवरियों की मौत हो गई जबकि तीन गंभीर रूप घायल हो गए हैं। ये सभी बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम देवघर में बाबा भोलेनाथ की पूजा की। जलाभिषेक कर सभी कर हजारीबाग लौट रहे थे।

दुर्घटना के बाद कुछ ऐसी हो गई है इनकी हालत।

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड झरी पुल के पास कांवरियों से भरी कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घटना से दो कांवरियों की मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप घायल हो गए। मृतकों में दो सगे भाई भी हैं शामिल घटना गुरुवार की अलसुबह तीन बजे की है। मृतक कांवरियों की पहचान हजारीबाग इमलीकोठी निवासी सगे भाई 45 वर्षीय संतोष केसरी व 38 वर्षीय दीपक केसरी के रूप मे हुई है। जबकि घायलों में झरिया के 28 वर्षीय सूरज कुमार केसरी, रामगढ भुरकुंडा के 32 वर्षीय विजय कुमार केसरी व कुजू के 32 वर्षीय डुगलाल केसरी शामिल हैं। मृतकों में व घायलों में मामा-भांजा भी घटना की सूचना मिलने पर बगोदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से एनएचएआई के एंबुलेंस से इलाज के लिए बगोदर ट्राॅमा सेंटर में भर्ती कराया गया। डाक्टर ने जांच के बाद दीपक व संतोष को मृत घोषित कर दिया। जबकि घायल सूरज, विजय व डुगलाल को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग भेज दिया। मृतकों व घायलों में मामा- भांजे भी है। बाबा धाम में जल चढ़ाकर कर रहे थे वापसी बगोदर पुलिस कंवरियों के शवों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजे जाने की तैयारी कर रही है। बताया गया कि वैगनआर कार में सभी सवार होकर बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम देवघर में बाबा भोलेनाथ की पूजा की। जलाभिषेक कर सभी कर हजारीबाग लौट रहे थे। इसी दौरान जीटी रोड झरी पुल के पास रोड किनारे खड़े ट्रक को अनियंत्रित कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घटना से कार की परखच्चे उड़ गये और घटना के बाद ट्रक वहां से फरार हो गया। डा रामापति ने कहा कि एक की मौत ट्रामा सेंटर लाने के पहले हो गई थी। दूसरे ने यहां दम तोड़ा। दोनों मृतक हजारीबाग निवासी थे।

Edited By: Arijita Sen