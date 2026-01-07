रांची के मून डिस्को बार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सीसीटीवी ने खोली कार चालक रोशन गुप्ता की पोल

संवाद सहयोगी, गढ़वा। रांची के लालपुर चौक स्थित मून डिस्को बार के बाहर कार से कुचलकर की गई युवक की हत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अंकित कुमार सिंह को कुचलने वाली कार चालक रोशन गुप्ता ही है। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपित की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।

बता दें कि गढ़वा जिले के मझिआंव थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिगांवा गांव निवासी अरुण सिंह के 26 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार सिंह की चार जनवरी की रात हत्या कर दी गई थी। घटना रांची के लालपुर चौक स्थित मून डिस्को बार के बाहर हुई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की गहन जांच की। पता चला कि सफेद रंग की कार (जेएच 01 जीडी 2216) को रोशन गुप्ता चला रहा था और उसी कार से अंकित को जानबूझकर कुचला गया।

पुलिस ने आरोपित के परिवार वालों से की पूछताछ सीसीटीवी फुटेज में रोशन गुप्ता की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आरोपित रोशन गुप्ता गढ़वा जिले के बड़गड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत काला खजूरी गांव का निवासी है। मंगलवार को गढ़वा पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी। वह फरार मिला।इस दौरान पुलिस ने उसके माता-पिता से पूछताछ कर रोशन के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई।

जानें क्या है पूरा मामला चार जनवरी की रात करीब नौ बजे सत्यप्रकाश सिंह अपने भांजे अंकित कुमार सिंह और उसके दोस्तों के साथ मून डिस्को बार गए थे। रात करीब 12 बजे जब वे बार से बाहर निकले, तभी दूसरे समूह के लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसी दौरान सड़क पर खड़ी सफेद कार से अंकित और उसके दोस्तों को धक्का मारा गया, जिससे अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि उसका साथी आकाश कुमार भी जख्मी हुआ।

इसके बाद आरोपित ने दोबारा कार चढ़ाकर अंकित को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। घायल अंकित को सदर अस्पताल, रांची ले जाया गया, जहां से उसे रिम्स रेफर किया गया। रिम्स में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद भय के कारण मृतक के मामा सत्यप्रकाश सिंह एवं उसके दोस्त शव को लेकर गढ़वा आ गए। पांच जनवरी को गढ़वा थाना में जीरो एफआइआर दर्ज कराई गई। इसके बाद गढ़वा सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया।