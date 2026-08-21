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गढ़वा में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

By Deepak DipuEdited By: Mansi Kumari
Updated: Fri, 21 Aug 2026 01:19 PM (GMT+05:30)

गढ़वा के बरडीहा में एक नवविवाहिता सत्यवती देवी का शव उसके घर से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। मायके वालों ने दहेज की मांग और हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है।

गढ़वा के बरडीहा में नवविवाहिता का शव बरामद।

गढ़वा के बरडीहा में नवविवाहिता का शव बरामद।

HighLights

  1. गढ़वा के बरडीहा में नवविवाहिता का शव बरामद।

  2. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, मझिआंव (गढ़वा)। गढ़वा जिले के बरडीहा थाना क्षेत्र के पश्चिमी टोला में गुरुवार की शाम एक 19 वर्षीय विवाहिता का शव उसके घर से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सत्यवती देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, गांव में ही एक महिला के दाह संस्कार में सत्यवती के पति रंजीत कुमार, उसके पिता नक्कु राम और मां गए हुए थे। उस समय घर में सत्यवती अकेली थी। परिजन जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्यवती अपने करकट के घर में बल्ली के सहारे दुपट्टे से लटकी हुई थी। इसके बाद परिजनों ने शव को नीचे उतारा और पुलिस को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह के निर्देश पर एसआई अनिल कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल की जांच शुरू की। इसके साथ ही मृतका के मायके वालों को घटना की जानकारी दी गई।

देर शाम पलामू जिले के जपला थाना क्षेत्र के चन्नी गांव निवासी मृतका के पिता अशोक राम और अन्य परिजन बरडीहा पहुंचे। मायके वालों ने आरोप लगाया कि सत्यवती की शादी मई 2026 में रंजीत कुमार के साथ हुई थी। उनके अनुसार, शादी के बाद से ही कूलर और फ्रिज की मांग की जाती थी। परिजनों ने आशंका जताई कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया हो सकता है।

वहीं, बरडीहा थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मायके वालों की ओर से दिए जाने वाले आवेदन के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही विवाहिता की मौत के वास्तविक कारण का स्पष्ट पता चल सकेगा।