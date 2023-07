गढ़वा में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप लगा मायके वालों ने ससुराल में जमकर किया हंगामा

Jharkhand Crime गढ़वा जिले के बंशीधर इलाके में एक महिला की मौत हो गई। महिला के पिता ने ससुरालजन पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही ससुरालवाले उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे। उनके आरोप है कि हत्या करने से पहले उनकी बेटी से मारपीट की गई है। घर में चूड़ियां बिखरी मिली।

Jharkhand Crime: गढ़वा में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत

