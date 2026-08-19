गढ़वा में पेड़ से झूलता मिला 22 वर्षीय युवक का शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मझिआंव (गढ़वा)। गढ़वा के बरडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बभनी में एक युवक का शंदेहास्पद स्थिति में बुधवार की सुबह महुआ के पेड़ से झूलते हुए ग्रामीणों द्वारा देखा गया। जिसके बाद शव मिलने की खबर आग की तरह फैल गई, और ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

मृतक की पहचान बभनी गांव निवासी चतरगुन रजवार के 22 वर्षीय पुत्र टप्पू रजवाड़ी के रूप में हुई। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह एवं पुलिस पर मौके पर पहुंचे।

इधर, ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से शव झूलता हुआ देखा गया, मुंह से जीव बाहर निकला हुआ है, इससे प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि टप्पू रजवार की हत्या की गई है और उसके शव पेड़ में लटका कर आत्महत्या कर स्वरूप दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, मृतक के घर में केवल मां और एक छोटा भाई था, जबकि पिता चतर्गुण रजवार दूसरे राज्य में रह कर मजदूरी का काम करते हैं, वह अभी घर पर नहीं हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।