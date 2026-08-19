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गढ़वा में पेड़ से झूलता मिला 22 वर्षीय युवक का शव, हत्या या आत्महत्या? जांच में जुटी पुलिस

By Deepak DipuEdited By: Mansi Kumari
Updated: Wed, 19 Aug 2026 10:31 AM (IST)

गढ़वा के बभनी गांव में एक 22 वर्षीय युवक का शव महुआ के पेड़ से संदिग्ध अवस्था में लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

HighLights

  1. गढ़वा में 22 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला।

  2. ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई, पुलिस जांच में जुटी।

जागरण संवाददाता, मझिआंव (गढ़वा)। गढ़वा के बरडीहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बभनी में एक युवक का शंदेहास्पद स्थिति में बुधवार की सुबह महुआ के पेड़ से झूलते हुए ग्रामीणों द्वारा देखा गया। जिसके बाद शव मिलने की खबर आग की तरह फैल गई, और ग्रामीणों की भीड़ लग गई।

मृतक की पहचान बभनी गांव निवासी चतरगुन रजवार के 22 वर्षीय पुत्र टप्पू रजवाड़ी के रूप में हुई। इसके बाद ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह एवं पुलिस पर मौके पर पहुंचे।

इधर, ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से शव झूलता हुआ देखा गया, मुंह से जीव बाहर निकला हुआ है, इससे प्रथम दृष्टिया यह प्रतीत होता है कि टप्पू रजवार की हत्या की गई है और उसके शव पेड़ में लटका कर आत्महत्या कर स्वरूप दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, मृतक के घर में केवल मां और एक छोटा भाई था, जबकि पिता चतर्गुण रजवार दूसरे राज्य में रह कर मजदूरी का काम करते हैं, वह अभी घर पर नहीं हैं। ग्रामीणों की मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो।

इस संबंध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह ने बताया कि हत्या है या आत्महत्या जांच की जा रही है। हालाकि मुंह से जीभ बाहर निकला है। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। उन्होंने ने कहा कि शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।

हर बिंदु पर जांच किया जा रहा है। वहीं डॉग स्क्वायड टीम को भी सुचना दिया गया है। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। 

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