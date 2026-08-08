गढ़वा के बायें गांव में एक ही मकान नंबर पर दर्ज मिले 447 वोटर, मतदाता सूची की गड़बड़ी पर शुरू हुई जांच
गढ़वा के बायें गांव में प्रारूप मतदाता सूची में एक ही मकान नंबर पर 447 मतदाताओं के नाम दर्ज होने की गंभीर त्रुटि सामने आई है। जिला प्रशासन ने जांच शुर ...और पढ़ें
HighLights
प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर स्थलीय जांच की।
त्रुटि सुधार के लिए 4 सितंबर तक आवेदन करें।
अधिकारियों ने जाना ग्रामीणों का पक्ष
जांच के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी वास्तविक गृह संख्या और परिवार में रहने वाले मतदाताओं की जानकारी ली।
गृह स्वामी राम पवन राम (गृह संख्या-1) ने बताया कि हमारे घर में कुल 20 सदस्य हैं, जिनमें केवल 12 मतदाता हैं। इसके बावजूद प्रारूप मतदाता सूची में हमारे मकान नंबर पर 447 मतदाता दर्ज दिख रहे हैं।
तकनीकी वजह से हुई त्रुटि, जल्द होगा सुधार
सुधार के लिए 4 सितंबर तक का समय और विशेष कैंप की तिथियां
प्रशासन ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों और पंचायत भवनों में प्रारूप सूची प्रकाशित कर दी गई है। मतदाता 5 अगस्त से 4 सितंबर तक आवश्यक सुधार के लिए प्रपत्र-6, 7 एवं 8 में आवेदन कर सकते हैं।
जांच टीम ने ग्रामीणों से बीएलओ का सहयोग करने और अपनी प्रविष्टियों की जांच कर समय रहते सुधार कराने की अपील की है। आवेदन बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।
- विशेष कैंप की तिथियां: 8 एवं 9 अगस्त तथा 22 एवं 23 अगस्त (सभी बूथों पर)।
- विशेष आम सभा: 15 अगस्त को दावा-आपत्ति के संबंध में विशेष ग्राम सभा का आयोजन होगा।