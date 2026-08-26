गढ़वा में मकई के खेत से मिला 35 वर्षीय युवक का शव, सिर-पैर पर चोट के निशान; हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, गढ़वा। गढ़वा जिला अंतर्गत डंडई थाना क्षेत्र के करके गांव के यादव टोला में मंगलवार की देर शाम, मकई के खेत से 35 वर्षीय राजेंद्र यादव का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गयी। मृतक स्वर्गीय मिस्त्री यादव का पुत्र था।

उसका शव घर से करीब 50 फीट की दूरी पर स्थित मकई के खेत में पड़ा मिला। मृतक के सिर और पैर पर चोट के निशान पाये गये हैं। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा भेज दिया है।

जानकारी के अनुसार, राजेंद्र यादव रविवार की शाम करीब चार बजे से लापता था। मंगलवार को कुछ ग्रामीण महिलाएं उसके खेत के पास घास काटने गयी थीं। इसी दौरान उनकी नजर मकई के खेत में पड़े शव पर पड़ी, महिलाओं ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गये और घटना की सूचना डंडई थाना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पलामू से खोजी कुत्ता भी मंगाया है। बताया गया कि राजेंद्र यादव की पत्नी का कुछ वर्ष पूर्व निधन हो गया था। इसके बाद वह खेती-बाड़ी और मजदूरी कर अपनी दोनों बेटियों का पालन-पोषण कर रहा था। पिता की मौत के बाद अब दोनों नाबालिग बच्चियों के सिर से माता-पिता दोनों का साया उठ गया है। मृतक की बड़ी पुत्री पिंकी कुमारी13 वर्ष और छोटी पुत्री रेणु कुमारी नौ वर्ष की है. पिता की मौत के बाद दोनों बच्चियों का रो-रोकर बुरा हाल है।

घटना से बीडीसी मनीष चौधरी ने घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र यादव की मौत बेहद दुखद है. उसकी दोनों बेटियां नाबालिग हैं और पहले ही मां को खो चुकी हैं। अब पिता की मौत के बाद उनके सामने पालन-पोषण और पढ़ाई-लिखाई की बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है।

उन्होंने कहा कि सरकारी प्रावधान के अनुसार दोनों बच्चियों को मिलने वाली सहायता दिलाने के लिए प्रशासन के समक्ष पहल की जायेगी। बच्चियों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित न हो, इसके लिए हरसंभव सहयोग का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की।