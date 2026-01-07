मंदिर जा रही बुजुर्ग महिला से गहने और नकदी की लूट, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात

संवाद सहयोगी, गढ़वा। गढ़वा शहर के चिनियां रोड स्थित शिव मंदिर के समीप मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूजा करने जा रही एक बुजुर्ग महिला को बहाने से रोककर अज्ञात युवक ने सम्मोहित कर उनके गहने और नकदी लूट ली। पीड़िता की पहचान शहर के चिनियां रोड–नेहरू नगर निवासी सेवानिवृत्त शिक्षिका किरण कुमारी श्रीवास्तव के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, किरण कुमारी श्रीवास्तव प्रतिदिन की तरह मंगलवार सुबह करीब 10:45 बजे अपने घर से पूजा की डोलची लेकर शहर के चिनियां रोड स्थित शिव मंदिर जा रही थी। इसी दौरान एक अनजान युवक ने उनसे किसी डॉक्टर का पता पूछा। महिला द्वारा अनभिज्ञता जताने के बावजूद युवक उनसे बातचीत करता रहा और कथित तौर पर उन्हें सम्मोहित कर लिया।

बताया जाता है कि युवक के कहने पर महिला ने अपनी पूजा की डोलची उसके हाथ में दे दी और मंदिर की ओर जाने के बजाय उसके साथ मंदिर के विपरीत दिशा में, चिनियां मोड़ की ओर बढ़ने लगीं। सोने की चेन और कंगन लेकर फरार कुछ दूरी पर, होटल पद्मावत से पहले, युवक ने रुककर महिला के गले से सोने की चेन, हाथ का सोने का कंगन और करीब 1200 रुपये नकद ले लिए और मौके से फरार हो गया।

कुछ समय बाद जब महिला को होश आया, तब उन्हें अपने साथ हुई घटना का अहसास हुआ। उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी दी। हालांकि घटनास्थल के आसपास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में पीड़िता एवं उसके साथ छिनतई करने वाले युवक का फोटो कैद हुआ है।

सीसीटीवी में पूरा मामला रिकॉर्ड शहर के नेहरू नगर से चिनियां रोड में शिवमंदिर की ओर पीड़िता आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि युवक पहले चिनियां मोड़ से आता दिख रहा है। फिर वह पीड़िता का डोलची हाथ में लेकर उसके साथ चिनियां मोड़ की ओर जाता दिख रहा है।