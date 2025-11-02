Language
    Garhwa News: सरकारी आवास में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़े गए CO, पत्नी ने बाहर से किया ताला बंद

    By Anjani Upadhaya Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:00 AM (IST)

    गढ़वा में एक सीओ को सरकारी आवास में अपनी प्रेमिका के साथ उनकी पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी ने गुस्से में आकर आवास को बाहर से ताला लगा दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

     सरकारी आवास में प्रेमिका के साथ थे मझिआंव के सीओ। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, गढ़वा। मझिआंव नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी के सरकारी आवास पर शनिवार को अलसुबह उस वक्त हंगामा मच गया, जब सीओ प्रमोद कुमार को उनकी पत्नी डा. श्यामा रानी ने उन्हें घर के अंदर ही कैद कर बाहर से ताला बंद कर दिया।

    बताया जा रहा है कि तब सीओ प्रमोद कुमार अपने सरकारी आवास में अपनी कथित प्रेमिका के साथ मौजूद थे। यह घटना शनिवार की सुबह करीब साढ़े चार बजे की बताई जा रही है।

    बताया जा रहा है कि अंचल अधिकारी प्रमोद कुमार की पत्नी श्यामा रानी बिहार के गयाजी के पूर्व सांसद रामजी मांझी की बेटी हैं। उन्हें अपने पति के बारे में कुछ सूचना मिली थी। उसी के आधार पर वह अपने पिता एवं मायके वालों के साथ शनिवार को अलसुबह करीब साढ़े चार बजे मझिआंव स्थित सीओ के सरकारी आवास पर पहुंची थी।

    उसने आवाज देकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। लेकिन सीओ ने दरवाजा नहीं खोला। तब उन्होंने सीओ आवास के सभी दरवाजों में बाहर से ताला बंद कर दिया।

    इसके बाद सीओ प्रमोद कुमार खिड़की के पास आए और ग्रिल के अंदर से ही पत्नी के साथ उनकी जबरदस्त नोकझोंक होने लगी। तब तक वहां शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए।

    इसकी जानकारी के बाद वहां पुलिस अधिकारी भी पहुंच गए। लोगों ने दरवाजा खुलवाकर सीओ को बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन उनकी पत्नी के सामने किसी की नहीं चली। आखिरकार सीओ प्रमोद कुमार ने छत होकर किसी प्रकार से बाहर निकले।

    इसके बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवा कर अंदर पहुंची तो वहां सीओ की कथित प्रेमिका लातेहार जिले की चंदवा निवासी मुस्कान शर्मा आवास के अंदर मिली, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इधर, सीओ की पत्नी श्यामा रानी ने बताया कि उन्हें काफी समय से अपने पति पर शक था, लेकिन आज सब कुछ सामने आ गया।

    उन्होंने कहा कि हम कानून का सहारा लेंगे, अब मामला परिवार तक सीमित नहीं रहा। जबकि पूर्व सांसद रामजी मांझी ने कहा कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें न्याय चाहिए। अब हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे।

    यह पारिवारिक विवाद का मामला लग रहा है। सीओ की पत्नी ने कोई लिखित शिकायत नहीं की है। जबकि सीओ प्रमोद कुमार ने मझिआंव थाना में एक शिकायत दी है, जिसमें पत्नी एवं ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस छानबीन कर रही है। -बृज कुमार, पुलिस निरीक्षक, अंचल मझिआंव।