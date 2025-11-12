गढ़वा में हवा हुई जहरीली! AQI 110 के पार, सांस लेना मुश्किल; पानी छिड़काव व पेड़ लगाने की अपील
गढ़वा जिले के रमना में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जहाँ AQI 110 तक पहुँच गया है। फोरलेन निर्माण और कचरा जलाने से हवा में धूलकण बढ़ रहे हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ और एलर्जी की शिकायतें हो रही हैं। किसान और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशासन से पानी का छिड़काव कराने और पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं ताकि हवा को शुद्ध किया जा सके।
सत्यप्रकाश, (गढ़वा)। प्रखंड मुख्यालय रमना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हवा में प्रदूषण का असर बढ़ने लगा है। ऑनलाइन वायु निगरानी प्लेटफार्म्स के अनुसार रमना में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 105 से 110 के बीच दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में है।
मध्यम श्रेणी की हवा पूरी तरह स्वस्थ लोगों के लिए तो संतोषजनक है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी रोगियों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है।
कचरा जलाने से हवा में धूलकण
प्रखंड क्षेत्र में फोरलेन निर्माण, बढ़ते वाहनों की आवाजाही और खुले में ईंधन व कुड़ा-कचरा जलाने से हवा में धूलकण और सूक्ष्म कणों पीएम 2.5 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। सुबह-शाम वातावरण में धुंध की परत देखी जा रही है।
स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जुड़े जानकारों का मानना है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ाने या घटना से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है| गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें और एलर्जी के मामले सामने आ सकते हैं।
हालांकि, यह आंकड़ा किसी सरकारी एजेंसी से प्रमाणित नहीं है। यह डेटा केवल आनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अनुमान पर आधारित है।
रमना में बढ़ते निर्माण कार्यों से धूलकण की मात्रा जरूर बढ़ी है, अगर प्रशासन नियमित पानी का छिड़काव कराए तो हालात सुधर सकते हैं।
हवा में धूल स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, साफ एवं शुद्ध हवा लोगों को मिले इसके लिए सभी लोगों को मिलकर पर्यावरण के प्रति जागरूक होना होगा|अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं।- अजय कुमार सिंह, प्रगतिशील किसान, कोरगा
फोरलेन निर्माण के बाद क्षेत्र में विकास तो तेजी से होगा ही, साथ ही हमें हर घर में पेड़ लगाने की पहल करनी चाहिए ताकि हवा शुद्ध बनी रहे।- अशर्फी लाल चंद्रवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता, रमना
क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स
- वायु गुणवत्ता सूचकांक हवा की स्वच्छता या प्रदूषण के स्तर को दर्शाता है।
- यह 0 से 500 तक के आंकड़े में मापा जाता है।
- अच्छी 0–50 स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं
- संतोषजनक 51–100 हल्का प्रदूषण, संवेदनशील लोगों को असर
- मध्यम 101–200 आंख, गला, सांस में जलन
- खराब 201–300 श्वसन संबंधी दिक्कतें
- बहुत खराब 301–400 गंभीर प्रभाव
- गंभीर 401–500 सभी के लिए हानिकारक
