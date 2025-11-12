गढ़वा में हवा हुई जहरीली! AQI 110 के पार, सांस लेना मुश्किल; पानी छिड़काव व पेड़ लगाने की अपील

सत्यप्रकाश, (गढ़वा)। प्रखंड मुख्यालय रमना और आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों हवा में प्रदूषण का असर बढ़ने लगा है। ऑनलाइन वायु निगरानी प्लेटफार्म्स के अनुसार रमना में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 105 से 110 के बीच दर्ज किया गया है, जो मध्यम श्रेणी में है।

मध्यम श्रेणी की हवा पूरी तरह स्वस्थ लोगों के लिए तो संतोषजनक है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और सांस या हृदय संबंधी रोगियों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है। कचरा जलाने से हवा में धूलकण प्रखंड क्षेत्र में फोरलेन निर्माण, बढ़ते वाहनों की आवाजाही और खुले में ईंधन व कुड़ा-कचरा जलाने से हवा में धूलकण और सूक्ष्म कणों पीएम 2.5 की मात्रा लगातार बढ़ रही है। सुबह-शाम वातावरण में धुंध की परत देखी जा रही है।

स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जुड़े जानकारों का मानना है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ाने या घटना से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है| गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें और एलर्जी के मामले सामने आ सकते हैं।