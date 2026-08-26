पुलिस अभिरक्षा में मौत के आरोपों के बाद गिरी गाज: सरैयाहाट थाना प्रभारी हटाए गए, नए थाना प्रभारी नियुक्त
दुमका के सरैयाहाट में बाइक छीनने के दौरान अरबाज अंसारी की संदिग्ध मौत के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अभिरक्षा में मौत के आरोपों के बाद सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव को हटाकर अनुज कुमार को नया प्रभारी बनाया गया है।
HighLights
सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव को लाइन हाजिर किया गया।
अरबाज अंसारी की संदिग्ध मौत मामले में हुई यह कार्रवाई।
अनुज कुमार सरैयाहाट के नए थाना प्रभारी नियुक्त हुए।
क्या था पूरा मामला?
घटना 9 अगस्त की है, जब बाइक छीनकर भागने के दौरान अरबाज अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसका शव थाना क्षेत्र के चौराजोर मोड़ के समीप से बरामद करने की जानकारी दी थी।
घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि अरबाज की मौत पुलिस अभिरक्षा में हुई पिटाई के कारण हुई है और पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया।
मृतक के पिता ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी।
जांच जारी, विभागीय कार्रवाई
स्वजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस स्तर पर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके तहत थाना प्रभारी राजेंद्र यादव पर यह विभागीय कार्रवाई की गई है।