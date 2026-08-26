पुलिस अभिरक्षा में मौत के आरोपों के बाद गिरी गाज: सरैयाहाट थाना प्रभारी हटाए गए, नए थाना प्रभारी नियुक्त

संस, सरैयाहाट (दुमका)। सरैयाहाट थाना क्षेत्र में 9 अगस्त की देर शाम बाइक छीनकर भागने के दौरान बिहार निवासी अरबाज अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में दुमका पुलिस अधीक्षक (SP) पीतांबर सिंह खेरवार ने बड़ी कार्रवाई की है।

एसपी ने बुधवार को सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव को लाइन हाजिर कर दिया। उनके स्थान पर विश्वविद्यालय ओपी (दिग्घी थाना) के पूर्व प्रभारी अनुज कुमार को सरैयाहाट का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।

क्या था पूरा मामला?

घटना 9 अगस्त की है, जब बाइक छीनकर भागने के दौरान अरबाज अंसारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने उसका शव थाना क्षेत्र के चौराजोर मोड़ के समीप से बरामद करने की जानकारी दी थी।



घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि अरबाज की मौत पुलिस अभिरक्षा में हुई पिटाई के कारण हुई है और पुलिस ने घटना से जुड़े तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया।



मृतक के पिता ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी।