Dumka News: दुमका केंद्रीय जेल में बंदी ने की आत्महत्या की कोशिश, गला और दोनों हाथों की नसें काटी; हालत गंभीर

दुमका केंद्रीय जेल में रविवार की सुबह एक विचाराधीन बंदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बंदी ने धारदार चीज से अपना गला और दोनों हाथ की नसों को काट लिया। बंदी के आत्महत्या की कोशिश की सूचना लगने की जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है।

जागरण संवाददाता, दुमका। झारखंड की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक दुमका केंद्रीय जेल में रविवार की सुबह 33 साल के विचाराधीन बंदी मोहम्मद अहमद अली ने आत्महत्या का प्रयास किया। अली ने अपना गला और दोनों हाथों की नसों को काट लिया। बंदी के आत्महत्या की कोशिश की सूचना लगने की जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया है। हालांकि, अभी जेल का कोई भी अधिकारी इस संबंध में कुछ भी बताने से कतरा रहा है। सूत्रों की मानें रविवार सुबह सभी कैदी अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। तभी बंदी ने मौका पाकर किसी धारदार चीज से गला और दोनों हाथ की नसों को काटने का प्रयास किया। खून बहने पर आस-पास काम कर रहे बंदियों ने इसकी सूचना जेलर को दी। आनन-फानन में जेल की पूरी टीम मौके पर पहुंची और बंदी को वाहन से अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया। कैदी वार्ड को अंदर से बंद कर लिया गया है। किसी को भी अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जेल प्रशासन भी कुछ बताने से परहेज कर रहा है। बता दें कि शनिवार की शाम को ही डीसी और एसपी ने केंद्रीय जेल का विशेष निरीक्षण किया था।

