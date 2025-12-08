जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए पीएम्स वाइफ का चयन, झारखंड और बिहार से क्या है कनेक्शन?

संवाददाता जागरण, दुमका। झारखंड की एक बहुचर्चित घटना से प्रेरित हिंदी फिल्म पीएम्स वाइफ का चयन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किया गया है। इसकी जानकारी इस फिल्म के लेखक व निर्देशक राहुल रंजन ने साझा की है। दुमका के रहने वाले राहुल ने कहा कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देश का बेहद प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल है। 13 से 15 फरवरी 2026 को 18 वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में होने वाला है।

उन्होंने कहा कि विश्व भर से चुनिंदा फिल्में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आती हैं जिसमें उनके स्तर से निर्देशित फिल्म का चयन काफी रोमांचक करने वाला है। दुमका के कई लोकेशन में हुई है फिल्म की शूटिंग यूनिवर्स एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बैनर तले बनी हिंदी फिल्म पीएम्स वाइफ की शूटिंग मुंबई से पालघर के अलावा दुमका के कई लोकेशन पर हुई है। राहुल रंजन के मुताबिक बतौर लेखक व निर्देशक यह उनकी पहली फिल्म है। राहुल ने कहा कि झारखंड की कहानी को बड़े पर्दे पर लाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि वह अभी फिल्म की कहानी पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ इतना कहते हैं यह झारखंड की बहुचर्चित घटना से प्रेरित है। जिससे एक महिला मजदूर की जिंदगी बेहद प्रभावित हुई थी और उनके जीवन संघर्ष को फिल्म में संवेदनशील तरीके से उतारा गया है।

लेखक ने कहा कि फिल्म के निर्माता पंकज गुप्ता हैं जबकि कैमरामैन उन्मेष कबरे हैं। आर्ट डायरेक्टर हैं प्रफुल्ल शिर्के और जिनेश मैसुरिया, फिल्म की एडिटिंग कामेश कर्ण ने की है। वहीं कास्ट्यूम पूर्णिमा सिंह और सीमा कुंजरकर ने तैयार की है।

संगीत और बैकग्राउंड म्यूजिक बर्जिन कांट्रैक्टर ने दिया है। फिल्म का एंबियंस, फाली विशाल डेमोर और डीआई श्रेयष ने किया है। फिल्म की डबिंग ओसियन ऑडियो लैब में हुई है। डबिंग और मिक्स प्रणव देथारिया ने की है। फिल्म के असिस्टेंट कैमरामैन की भूमिका वैभव ने निभाई है।

बिहार-झारखंड के कई कलाकार दिखेंगे पर्दे पर फिल्म में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के कई कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से किरदारों को जीवंत किया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में पंकज गुप्ता, शिखा शर्मा, राहुल रंजन, सत्यकाम आनंद, दीरा रंजन, दीप्ती गायकवाड़, शरण ठक्कर, पूर्णिमा सिंह, सौरभ शर्मा, अनिल कुमार गुप्ता, कल्याणी झा, विक्की बैधनाथ, चिया जोशी, मंजु गुप्ता, धनीराम प्रजापति, नवीन चंद्र ठाकुर, रिपुसूदन साहु, समीर पाल, राहुल गुप्ता, सीमा कुंजरकर, जिनेश मैसुरिया, प्रिया गुप्ता, प्रफुल्ल शिर्के, वाल्मीकि, आकाश, प्रिंस गुप्ता, कृष्णा शाही, शिवम गुप्ता, सत्येन्द्र यादव, आदित्य गुप्ता इत्यादि ने निभाई है।