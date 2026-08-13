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    बासुकीनाथ शिवगंगा में डूब रहे धनबाद के दो श्रद्धालुओं को NDRF ने बचाया, जलाभिषेक करने पहुंचे थे

    By Rajeev Ranjan Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:40 PM (IST)

    Dumka News: श्रावणी मेले के दौरान बासुकीनाथ की शिवगंगा तालाब में स्नान करते समय धनबाद के दो श्रद्धालु गहरे पानी में डूबने लगे। मौके पर तैनात एनडीआरएफ ...और पढ़ें

    शिवगंगा में डूबे श्रद्धालु को बाहर निकालने के बाद उसके पेट से पानी निकालता एनडीआरएफ जवान। (फोटो जागरण)

    शिवगंगा में डूबे श्रद्धालु को बाहर निकालने के बाद उसके पेट से पानी निकालता एनडीआरएफ जवान। (फोटो जागरण)

    HighLights

    1. श्रावणी मेले में बासुकीनाथ शिवगंगा में हादसा।

    2. धनबाद के दो श्रद्धालु गहरे पानी में डूबे।

    3. एनडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई कर जान बचाई।

    जागरण संवाददाता, दुमका। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के दौरान गुरुवार को बासुकीनाथ स्थित शिवगंगा तालाब में स्नान करने के दौरान दो श्रद्धालु गहरे पानी में चले गए। दोनों को डूबता देख तट पर खड़े लोगों ने शोर मचाया। मौके पर तैनात एनडीआरएफ के रेस्क्यू दल ने तत्परता दिखाते हुए दोनों श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

    धनबाद निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार सिंह शिवगंगा तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उन्हें डूबता देख उनके साथ आए Dhanbad के 42 वर्षीय निशिकांत सिंह ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो वह भी पानी में डूबने लगे।

    लोगों का शोर सुनकर शिवगंगा के समीप तैनात एडीआरएफ के रेस्क्यू कर्मियों ने बिना समय गंवाए पानी में उतरकर दोनों श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। समय रहते दोनों को निकाल लेने से उनकी जान बच सकी।


    रेस्क्यू के बाद दोनों श्रद्धालुओं की स्थिति सामान्य हुई। रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से बचने और स्नान के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी। यहां बता दें कि शिवगंगा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ की टीम तैनात है। टीम स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रखती है।