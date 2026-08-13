बासुकीनाथ शिवगंगा में डूब रहे धनबाद के दो श्रद्धालुओं को NDRF ने बचाया, जलाभिषेक करने पहुंचे थे

जागरण संवाददाता, दुमका। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव के दौरान गुरुवार को बासुकीनाथ स्थित शिवगंगा तालाब में स्नान करने के दौरान दो श्रद्धालु गहरे पानी में चले गए। दोनों को डूबता देख तट पर खड़े लोगों ने शोर मचाया। मौके पर तैनात एनडीआरएफ के रेस्क्यू दल ने तत्परता दिखाते हुए दोनों श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

धनबाद निवासी 40 वर्षीय राजेश कुमार सिंह शिवगंगा तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उन्हें डूबता देख उनके साथ आए Dhanbad के 42 वर्षीय निशिकांत सिंह ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो वह भी पानी में डूबने लगे।