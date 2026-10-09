स्क्रीन की लत, सेहत पर आफत: दुमका में आधी रात तक रील का चक्कर उड़ा रहा नींद और एकाग्रता

राजीव, दुमका। रात गहराती, घर सो जाता है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर जिंदगी जागती रहती है। एक रील से दूसरी रील, एक नोटिफिकेशन से दूसरे नोटिफिकेशन तक घंटों गुजर जाते हैं।

सुबह आंख खुलती है तो थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी साथ होती है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, युवाओं की नींद टूट रही है और परिवारों के बीच संवाद सिमट रहा है।

कमोबेश यह स्थिति घर-घर की कहानी बनती जा रही है। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ मोबाइल से बढ़ती इस नजदीकी को मन और अपनों से दूरी बढ़ाने का यंत्र मानते हैं।

फूलोझानो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के एसोसिएट व्याख्याता डॉ. पियूष रंजन के मुताबिक तकनीक जीवन को आसान बना रही है, लेकिन इसका बेकाबू इस्तेमाल मानसिक सुकून के लिए चुनौती भी बनता जा रहा है।

समाधान मोबाइल से दूरी नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल में ऐसा संतुलन है, जिसमें स्क्रीन भी रहे और सेहत भी। रिश्तों व सुकून के लिए भी जगह बचे।

दुमका के जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मानसिक तौर पर बीमार मरीजों में सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसआर्डर, एलिस्पी के अलावा अब मोबाइल के लती भी शामिल हो चुके हैं।

दुमका के खिजुरिया, सिघाड़ा पोखर समेत कई मोहल्लों से अब तक आधा दर्जन मोबइल एडिक्शन से परेशान किशोर यहां इलाज व काउंसलिंग के लिए पहुंच चुके हैं।

अच्छी बात यह कि इनमें से पांच किशोर डेढ़ से तीन माह में हुए पांच से छह सेशन की काउंसिलिंग के बाद अब पूरी तरह से सामान्य हो चुके हैं। इन पांचों किशोरों को स्क्रीन टाइम से छुटकारा तब मिल जब ये अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाने के लिए संकल्प लेकर आगे आएं हैं।