महाराष्ट्र में करोड़ों की चोरी, गुलगुलिए के भेष में दुमका में छिपे थे तीन आरोपी; मोबाइल लोकेशन ने खोला राज

संवाद सहयोगी, हंसडीहा (दुमका)। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में चोरी की बड़ी घटना के बाद फरार चल रहे तीन आरोपियों को दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

महाराष्ट्र पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों की तलाश करते हुए हंसडीहा पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से तीनों को रेलवे पटरी के समीप से गिरफ्तार किया। इनमें एक आरोपी पुलिस से बचने के लिए गुलगुलिए के भेष में छिपा हुआ था।

महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की स्थानीय अपराध शाखा और बोराखेड़ी थाना पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश में हंसडीहा पहुंची थी। पुलिस को मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों के हंसडीहा क्षेत्र में मौजूद होने की जानकारी मिली थी।

इसके बाद हंसडीहा थाना पुलिस के सहयोग से संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए थे। सभी आरोपी गुलगुलिए का भेष धारण कर क्षेत्र में रह रहा था, ताकि पुलिस को उस पर शक न हो।

गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने तीनों आरोपियों को दुमका न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने तीनों को 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस आरोपियों को अपने साथ महाराष्ट्र ले गई।

पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपी बुलढाणा जिले में हुई करोड़ो के चोरी की बड़ी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी मौजूदगी का पता चलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया।

माला बेचने की आड़ में करते थे चोरी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में चोरी की घटना के बाद फरार तीनों आरोपी हंसडीहा में माला बेचकर रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपनी पहचान छिपाकर माला बेचने का काम कर रहे थे, ताकि किसी को उनके फरार होने की भनक न लगे।

मोबाइल लोकेशन से हंसडीहा में उनकी मौजूदगी का पता चला, जिसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से रेलवे पटरी के पास से तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम से विवाद, हमले का प्रयास आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान कुछ परिजनों व अन्य लोगों द्वारा पुलिस टीम के साथ विवाद करने तथा पुलिसकर्मियों पर हमला करने का प्रयास किए जाने का भी स्टेशन डायरी में उल्लेख किया गया है। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया।