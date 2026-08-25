झारखंड में BJP विधायक के आवास में रसोइए की मौत, दामाद समेत परिवार के 9 लोगों पर हत्या का केस दर्ज
जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर के रसोइया सोनू राउत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है।
HighLights
विधायक के रसोइया सोनू राउत की संदिग्ध मौत।
परिवार ने विधायक समेत नौ पर हत्या का आरोप लगाया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, पिता ने कीटनाशक खाया।
जागरण संवाददाता, दुमका। जरमुंडी से भाजपा विधायक देवेंद्र कुंवर के नोनीहाट स्थित आवास में रहकर खाना बनाने वाले 30 वर्षीय सोनू राउत की सोमवार की देर शाम संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। हंसडीहा थाना की पुलिस ने सोनू के कमरे में पंखे से लटका उसका शव बरामद किया। मंगलवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।
घरवालों ने विधायक व उनके दामाद समेत परिवार के नौ सदस्यों पर हत्या कर शव को पंखे से लटकाने का आरोप लगाया है। चाचा सुनील राउत के बयान पर पुलिस ने सभी पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक देवघर जिले के सारवां थाना क्षेत्र के बमतलियाडीह का रहने वाला था।
मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मृतक की पत्नी शिल्पी कुमारी ने बताया कि पति छह माह से विधायक के यहां रहकर खाना बनाने का काम करते थे। सोमवार की देर शाम पति को काम पर रखवाने वाले ने फोन कर बताया कि उसके पति ने फांसी लगाकर जान दे दी है।
सूचना मिलते ही चाचा सुनील राउत और मां मुन्नी देवी विधायक के घर गई तो देखा कि पति का शव पंखे से लटक रहा है। उनके शरीर से खून भी बह रहा था।
पत्नी ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक व उनके परिवार के सदस्याें ने पति की हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पंखे से लटका दिया है। चाचा सुनील राउत का कहना है कि भतीजे की हत्या की गई है। वह छह दिन पहले ही छुटटी से वापस काम पर आया था।
विधायक दामाद के साथ हैं बाहर
पुलिस की माने तो विधायक अपने दामाद के साथ कुछ दिनों से बाहर हैं। घर के सदस्य भी घटना से अंजान हैं। युवक ने क्यों और कब फांसी लगाकर जान दे दी, इसके बारे में उन लोगों को कुछ पता नहीं है।
बेटे के गम में पिता ने खाया कीटनाशक
सोमवार की रात जैसे ही अनिल राउत को पता चला कि बेटे की मौत हो गई है तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने घर में कीटनाशक खाकर जान देने का प्रयास किया। गंभीर हालत में उन्हें देवघर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी हालत गंभीर है।
स्वजन के बयान पर विधायक समेत परिवार के नौ सदस्यों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि साेनू ने फांसी लगाई हैं या फिर उसकी हत्या की गई है। मामले की जांच की जा रही है। - अजीत कुमार, थाना प्रभारी हंसडीहा थाना